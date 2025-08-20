Tour por Balaídos para recordar la Intertoto
El Celta organiza el viernes visitas guiadas al estadio con motivo del 25º aniversario del título europeo
REDACCIÓN
«Vive desde dentro el momento que marcó un antes y un después en la historia del Celta con este Tour Especial Abanca Balaídos por el 25º aniversario de la Copa Intertoto 2000, el primer título oficial del club y el inicio de un sueño europeo inolvidable». Así encabeza el club vigués la información sobre las visitas guiadas que organizará el viernes en su estadio para conmemorar este título continental y recordar el origen del EuroCelta. El precio por persona es de 10 euros y la actividad se desarrollará a partir de las 10:30 horas.
El Celta regresa a Europa cuando se cumple el primer cuarto de siglo del título de la Intertoto, tras eliminar a doble partido a Pelister, Aston Villa y Zenit. Además, ese título concedió al equipo vigués una plaza para la Copa de la UEFA, la actual Liga Europa.
La visita guiada incluye vestuarios, túnel de salida, sala de prensa y banquillos. A través de relatos, imágenes y objetos, se rememorará aquella victoria. En el Museo Celta se conservan piezas únicas y materiales audiovisuales que narran el camino hacia la Intertoto. Y como broche de oro, este tour contará con la participación sorpresa de dos canteranos integrantes de aquella plantilla.
