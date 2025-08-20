Tour por Balaídos para recordar la Intertoto

«Vive desde dentro el momento que marcó un antes y un después en la historia del Celta con este Tour Especial Abanca Balaídos por el 25º aniversario de la Copa Intertoto 2000, el primer título oficial del club y el inicio de un sueño europeo inolvidable». Así encabeza el club vigués la información sobre las visitas guiadas que organizará el viernes en su estadio para conmemorar este título continental y recordar el origen del EuroCelta. El precio por persona es de 10 euros y la actividad se desarrollará a partir de las 10:30 horas.

El Celta regresa a Europa cuando se cumple el primer cuarto de siglo del título de la Intertoto, tras eliminar a doble partido a Pelister, Aston Villa y Zenit. Además, ese título concedió al equipo vigués una plaza para la Copa de la UEFA, la actual Liga Europa.

La visita guiada incluye vestuarios, túnel de salida, sala de prensa y banquillos. A través de relatos, imágenes y objetos, se rememorará aquella victoria. En el Museo Celta se conservan piezas únicas y materiales audiovisuales que narran el camino hacia la Intertoto. Y como broche de oro, este tour contará con la participación sorpresa de dos canteranos integrantes de aquella plantilla.