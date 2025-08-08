Tincho Conde se marcha al Castellón por 300.000 euros

El Celta ha decidido desprenderse de Martín, ‘Tincho’, Conde, del filial y que viene de realizar parte de la pretemporada con el primer equipo. El club vigués ultimaba ayer con el Castellón el traspaso del joven futbolista ourensano por unos 300.000 euros. En A Sede intentaba incluir en el acuerdo una opción de derecho de tanteo o un porcentaje de una futura venta del futbolista.

El carrilero zurdo ourensano no convenció finalmente a Claudio Giráldez para incorporarse ya al primer equipo, aunque el técnico se decantaba por que se le buscase un equipo de Segunda División que lo acogiese como cedido. Sin embargo, el Castellón, que milita en la categoría de plata, ha apostado con fuerza por la incorporación de Tincho Conde y ofreció una cantidad económica para hacerse con sus derechos federativos.

El zaguero, de 22 años, finalizaba su vinculación con el Celta en 2026 y en Castellón le ofrecen un contrato por cuatro temporadas a un futbolista que acumula 83 partidos, con 6 goles y 7 asistencias en la Primera Federación . Andorra y Mirandés también habían mostrado interés por incorporar a uno de los jóvenes valores de A Madroa que se formó junto a Javi Rodríguez, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez y Hugo Álvarez, ahora en el primer equipo vigués.