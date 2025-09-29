«Sin tiempo para lamentos»

El Celta afrontó el partido del jueves en Stuttgart en una noche fría y ayer en Elche soportó temperaturas elevadas. Un contraste térmico que acusaron los célticos, tal y como reconocieron Miguel Román y Hugo Sotelo, tras el partido en el que volvieron a coincidir ambos como pareja de pivotes, como ante el Villarreal. En esta ocasión, el Celta recibió el segundo revés en la Liga, pero el apretado calendario de los célticos, por su participación en Europa, ni siquiera les deja tiempo para lamentaciones.

«No da tiempo a pensar, a lamentaciones ni valoraciones del partido», señaló Román, quien reconoció que los jugadores del Celta están «fastidiados» por la derrota, «pero es muy pronto todavía. Vamos a pensar ya en el jueves, que es un partido bonito en casa. Esto es muy largo y no da tiempo a hacer lamentos, no da tiempo a hacer valoraciones del partido, ya que en tres días estás en otra competición».

El centrocampista de Gondomar explicó que erró el remate ante Dituro por dudar en dónde poner el balón, tras una gran asistencia de Mingueza: «Tenía mucho tiempo para pensar y dudé en cruzar el balón o mandarlo al primer palo, y a veces las dudas hacen que te equivoques. Me vi delante del portero y pensé que iba a marcar. Unas poquitas vueltas le daré a la jugada», reconoció al programa Galicia en Goles, de la Radio Galega.

Admitió Miguel Román que están «fastidiados» por no haber ganado todavía después de las seis jornadas disputadas en la Liga, «pero la temporada es muy larga. Estamos, yo por lo menos, muy seguro del plantel que tenemos porque es muy competitivo y muy completo. Hay que ir creciendo poco a poco y eso pasa por hacer de Balaídos un fortín y de ahí ir poco a poco creciendo», apuntó el centrocampista, que se vio superado por una medular ilicitana en la que destaca Aleix Febas, centrocampista catalán que pasó por la cantera del Real Madrid. y que llegó al equipo ilicitano desde el Málaga.

Hugo Sotelo, por su parte, se marchó del Martínez Valero con la sensación de que el Celta generó más ocasiones de gol que el Elche en la primera mitad, pese al dominio de los locales. Subrayó el centrocampista vigués que el calor influyó en un partido que tuvo dos pausas para que los jugadores pudiesen hidratarse ante las elevadas temperaturas y la humedad que se registró ayer en la ciudad alicantina. «En la primera parte hemos generado bastante, alguna llegada bastante clara, más que ellos. Sí que ellos dominaron mucho el juego con el balón y creo que han sido mejores que nosotros en ese aspecto», explicó Sotelo.

El Celta no conoce la victoria tras seis jornadas de Liga y una en Europa. Sin embargo, Sotelo se muestra optimista: «El jueves tenemos otra oportunidad; llegará la victoria, seguro. La sensación no es mala. Yo creo que estamos generando, llegamos bastante a tres cuartos con mucha facilidad. Ahí es donde estamos fallando, no estamos acertando. Y en defensa tenemos que poner un poco más todos, empezando por mí, y así llegará pronto la victoria», añadió.

Vía: Faro de Vigo