La temporada europea echa a andar

El Celta regresa a la competición ochenta y cinco días después frente al mismo rival ante el que se clasificó para Europa en mayo pasado. El Getafe visita esta tarde Balaídos (17:00 horas) con dificultades para completar la convocatoria debido a sus problemas para inscribir a los nuevos fichajes. Los célticos, por su parte, ya cuentan con una plantilla completa, en la que destacan como novedades los recién llegados Andrei Radu, Ferran Jutglà y Bryan Zaragoza, los incorporados desde el filial Miguel Román y Manu Fernández y el repescado Javi Rueda, además de Ilaix Moriba y de Borja Iglesias, ya en propiedad tras los excelentes servicios realizados a préstamo.

Todos los citados anteriormente entraron en una convocatoria en la que causan baja Carl Starfelt por un problema muscular en el último entrenamiento, además de Damián Rodríguez, Franco Cervi y Joseph Aidoo por decisión técnica.

Aunque el objetivo de celestes y azulones pasa por asegurarse un año más en la máxima categoría, los de Giráldez vienen de ofrecer una mejor imagen que los de Bordalás en esta pretemporada. Además, el porriñés se llevó la victoria en los dos duelos ante el valenciano durante el pasado curso. Especial fue el triunfo alcanzado en el Coliseum, donde Giráldez dio una lección magistral durante una breve pausa al explicar a sus jugadores cómo atacar los espacios a la espalda de un fatigado Domingos Duarte. Pocos minutos después llegaba la jugada en la que los célticos aprovechaban esas debilidades recordadas por su técnico y Williot daba una asistencia a Aspas para que el moañés consiguiese con un remate con la derecha la clasificación para la Liga Europa.

Y casi con ese mismo bloque, el Celta intentará sumar esta tarde sus tres primeros puntos en un arranque de temporada que le llevará a disputar tres de los cuatro primeros encuentros en casa ante una afición que hoy llenará Balaídos y que espera con gran ilusión una temporada en la que podrá disfrutar de tres competiciones con un equipo plagado de canteranos y que sigue apostando por un juego alegre con el que el celtismo se siente orgulloso e identificado. El coliseo vigués, en obras, volverá a vivir otra fiesta del fútbol en una tarde de verano y con todas las entradas vendidas desde hace varias jornadas.

A pesar de ese ambiente festivo, Giráldez advertía en la previa que no se fía del Getafe, que se presentará en Vigo sin el citado Duarte y sin Alderete, que formaban una de las parejas de centrales más fiables de la Liga. El primero por sanción y el segundo porque ha sido captado por la Premier League, como el ídolo local Fer López, la gran ausencia de un Celta que seguirá contando una temporada más y ya van quince con un Iago Aspas incombustible pese a estrenar los 38 años hace un par de semanas. El moañés, lejos de afrontar su ocaso, continúa agrandando su leyenda no solo en el club vigués sino en la Liga. Giráldez, como ya ocurrió el curso pasado, seguirá gestionando los minutos del capitán para que ponga su talento al servicio del equipo en los momentos claves de los partidos.

Así, no parece probable que Aspas aparezca hoy en el once inicial, aunque nada puede descartarse con un Giráldez que esta temporada apostará mucho más por las rotaciones teniendo en cuenta la carga de partidos que le espera a un Celta que iniciará su sexagésima temporada en la máxima categoría y tratando de defender el séptimo puesto del curso pasado.

Radu es el único fijo en el once que presentará Giráldez en este regreso a la competición. Sin el lesionado Starfelt, Carlos Domínguez y Javi Rodríguez se perfilan como acompañantes de Marcos Alonso en el trío de centrales, con un recuperado físicamente Ristic y Mingueza o Rueda por los costados. Beltrán y Moriba se van consolidando como la primera pareja de mediocentros. Williot y Jutglà apuntan al ataque, donde podría acompañarles Pablo Durán o Jones El-Abdellaoui. El joven noruego de origen marroquí fue, junto a Miguel Román, una de las gratas sorpresas de la pretemporada. Giráldez lo quiere en la banda derecha por su velocidad y desborde.

Bordalás tiene en la enfermería a Abqar y a Femenía, lo que complica más su lista para viajar a Vigo.