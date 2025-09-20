Swedberg se pierde el partido contra el Rayo por un esguince de tobillo
"No es gran cosa, pero no pudo entrenar hoy y no puede venir mañana", explicó el entrenador, Claudio Giráldez
R. V.
El internacional sueco sub-21 Williot Swedberg, futbolista del Celta, es baja para el partido de mañana, domingo, contra el Rayo Vallecano a causa de un esguince de tobillo que sufrió durante el entrenamiento del viernes.
"Williot tuvo ayer un choque con Manu entrenando, torció un poco el tobillo. Hoy no pudo entrenar y no está disponible para el partido. No es gran cosa, pero no pudo entrenar hoy y no puede venir mañana", explicó Claudio Giráldez en la rueda de prensa previa al encuentro.
El Celta había facilitado minutos antes la lista de convocados y en ella informaba de que la única ausencia por lesión era la del defensa Marcos Alonso, que sigue sin recuperarse de las molestias que arrastra en la rodilla.
Swedberg, de 21 años, empezó la temporada como titular. Disputó 57 minutos en la derrota ante el Getafe, y a partir de ahí su protagonismo decreció: 27 minutos ante el Mallorca, 45 ante el Betis y 20 contra el Villarreal. En el último duelo ante el Girona ni saltó al terreno de juego
