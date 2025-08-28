El chileno Manuel Pellegrini consideró «justo» el empate que Celta y Betis firmaron en Balaídos, de donde su equipo sale invicto tras sumar cinco puntos de los primeros nueve en juego.

«Fuimos superiores al Celta en el primer tiempo, tuvimos el gol y oportunidades claras. Luego no hicimos un buen segundo tiempo, pero al menos supimos mantener el marcador. Como ya dijimos hace una semana, a veces está bien sumar un punto, y más ante un equipo de la Europa League. Hubo un tiempo para cada uno, el empate es justo», destacó.

El técnico bético lamentó que el rival igualase el choque nada más arrancar el segundo tiempo, después de que Hugo Álvarez finalizase desde la frontal un córner. A su juicio, el panorama habría sido otro si hubiesen sido capaces de conservar la ventaja en el marcador en este tramo del partido.

Cuestionado por la lesión de Aitor Ruibal, que tuvo que ser sustituido en el minuto 53, dijo que «tuvo una contractura atrás; vamos a ver si es desgarro o es únicamente una contractura».