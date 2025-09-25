En Directo
EUROPA LEAGUE
Stuttgart - Celta, en directo: el carrusel de la Europa League, en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del partido ente Stuttgart y Celta correspondiente a la primera jornada de la Europa League
Xavi Turu
Stuttgart - Celta
El escenario del partido, vacío en las horas previas al partido, pero que poco a poco se va llenando para presentar un ambiente de gala.
¡Once para el Celta!
Claudio Giráldez apuesta con estos titulares para puntuar en Alemania:
Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza, Jones El-Abdellaoui, Fran Beltrán, Moriba, Jutglá, Pablo Durán y Aspas.
¡Once del Stuttgart!
El conjunto local jugará de inicio en esta primera joranda de la Europa League con:
Nübel, Assignon, Jeltsch, Hendriks, Mittelsdat, Chema Andrés, Stiller, Bouanani, Bilal El Khannouss, Leweling y Demirovic.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos la retransmisión del partido de Europa League entre el Sttutgart y el Celta que se jugará a partir de las 21:00 horas en el MHP Arena.
