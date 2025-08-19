Starfelt, entre tres y cuatro semanas de baja por lesión

Carl Starfelt sufre una rotura de grado uno en el bíceps femoral de su pierna izquierda, según revela la resonancia magnética que se le realizó ayer. Se estima que el jugador del Celta de Vigo, que se lesionó durante una sesión preparatoria en la ciudad deportiva Afouteza, permanecerá entre 3 y 4 semanas de baja, según adelantó este mediodía el club.

El internacional escandinavo se perderá las tres próximas jornadas de Liga, en las que el Celta se medirá al Mallorca, al Betis y al Villarreal. A continuación, LaLiga se paralizará durante dos semanas por los compromisos de las selecciones nacionales y el equipo vigués no regresará a la competición hasta el 14 de septiembre, día en el que recibirá al Girona en Balaídos a partir de las 14 horas. Es posible que Starfelt pueda estar disponible para ese encuentro, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato regular.