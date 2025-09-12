Starfelt inicia el trabajo con el grupo; Alonso sigue al margen
Williot se reintegra a los entrenamientos tras jugar con su selección
REDACCIÓN
La segunda sesión de entrenamiento de la semana celebrada ayer en la ciudad deportiva dejó un nuevo avance en la recuperación de Carl Starfelt. Tras reintegrarse de forma parcial al trabajo con el grupo la víspera, el defensa central sueco completó con buenas sensaciones el exigente entrenamiento dispuesto por Claudio Giráldez en Afouteza, con lo que se espera que no tarde en recibir el alta médica. Después de cinco meses sin disputar un partido oficial, parece sin embargo improbable que el preparador celeste lo incluya en la partida que se va a enfrentar el domingo al Girona
Para el duelo contra los de Míchel es baja casi segura Marcos Alonso, que ayer continuaba ejercitándose al margen del grupo. Sí lo hizo Williot Swedberg, quien se reintegró a los entrenamientos tras jugar con su selección.
