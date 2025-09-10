Starfelt inicia el trabajo con el grupo

Claudio Giráldez se topó ayer en la vuelta al trabajo del Celta con la buena noticia de que Carl Starfelt avanza con paso firme hacia su recuperación tras cinco meses sin competir con el conjunto celeste en un partido oficial. El defensa central sueco inició parcialmente el trabajo con el grupo, el paso previo para recibir el alta médica, que podría tener a finales de esta semana. Sin embargo, después de disputar su último encuentro oficial con el Celta el pasado mes de abril, no se cuenta con que tenga minutos el domingo frente al Girona, si finalmente está a disposición del técnico. Sí podría entrar en la convocatoria frente a los catalanes Marcos Alonso, aunque el madrileño sigue al margen del grupo y, hoy por hoy, es seria duda para el partido.

Aunque parece del todo improbable que vaya a vestirse de corto el domingo, el retorno de Starfelt al trabajo con el grupo supone una gran noticia para Giráldez, que está más cerca de volver a poder contar con uno de los estandartes de su defensa y el futbolista con mejor dominio del juego aéreo del equipo. Un desgarro muscular obligó al internacional sueco a perderse los últimos siete partidos de la pasada temporada con el Celta jugándose la clasificación europea. Aunque reapareció en pretemporada y pudo participar normalmente en los amistosos diseñados por Giráldez, una nueva lesión muscular, en este caso una rotura fibrilar en el muslo izquierdo, en vísperas del arranque liguero lo envió de nuevo a la enfermería. Con semejantes antecedentes, el entrenador celeste no quiere correr el mínimo riesgo.

La previsible ausencia de Starfelt se suma, por segunda jornada consecutiva, a la baja casi segura de Marcos Alonso, otro de los baluartes defensivos del equipo. El madrileño presenta un ligero edema en la rodilla izquierda, una lesión que no debería mantenerlo demasiado tiempo alejado de los terrenos de juego, pero que todavía lo mantiene apartado del trabajo colectivo. Su evolución es buena, pero parece difícil que llegue en buenas condiciones para ser convocado. Los próximos días serán decisivos para conocer si finalmente puede ser de la partida.

El escenario más probable es que Claudio Giráldez tenga que conformar de nuevo su defensa sin dos defensas más experimentados. Un contratiempo que no parece inquietar demasiado al preparador louriñés, acostumbrado a mutar las piezas de su defensa incluso con todos sus efectivos disponibles. Frente al Villareral, en ausencia también de Starfelt y Alonso, Giráldez apostó por el trío formado por Javi Rodríguez, Carlos Domínguez y Manu Fernández, frente al Betis introdujo de partida la variante de Ristic en el perfil izquierdo de la línea de centrales y en los dos primeros partidos contra el Getafe y el Mallorca optó por apostar por Yoel Lago. El domingo todas las opciones están servidas.

La vuelta al trabajo del Celta tras tres días de descanso estuvo también marcada ayer por la ausencia de Williot Swedberg, único de los internacionales celestes que ha sido convocado con su selección en la presente fecha FIFA. El joven internacional fue titular en el duelo que Suecia sub 21 disputó frente a Montenegro. Se le espera en la ciudad deportiva para el entrenamiento del próximo jueves.