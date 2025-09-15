Starfelt: «Hay que seguir así y lo demás caerá a nuestro favor»
REDACCIÓN
Vigo
Carl Starfelt reapareció contra el Girona tras cinco meses sin competir con el Celta en un partido oficial. «Muy contento de estar de vuelta. Ha sido un tiempo sin competición. Siempre quieres jugar, ayudar al equipo, así que muy contento de volver. Hemos jugado bien en gran parte del partido. En mi opinión merecimos ganar el partido», declaró tras el encuentro el defensa internacional sueco, que ve al Celta en el buen camino: «Son muchas cosas buenas. Obviamente no hemos conseguido tantos puntos como querríamos, pero necesitamos seguir trabajando duro, seguir haciendo lo que hacemos y lo demás caerá a nuestro favor».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Real Sociedad - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche
- Tremenda rajada de Flick contra la Federación Española por los problemas de Lamine
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono