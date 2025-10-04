Sotelo multiplica por tres su valor
El centrocampista vigués alcanza los 12 millones de euros, según las cifras de Transfermarkt | El Celta reúne una plantilla con un coste de 141 millones
Jaime Conde
El valor de Hugo Sotelo en el mercado de fichajes crece como la espuma. Desde el pasado mes de junio, el valor del centrocampista vigués se ha multiplicado por tres, situándose ahora en 12 millones. Con esa cantidad, el Celta reúne una plantilla con un coste estimado en 141,4 millones de euros, según el portal Transfermarkt.
Con esta nueva valoración, Sotelo se convierte en el tercer céltico con mayor valor en el mercado de fichajes, igualado con el andaluz Bryan Zaragoza, cuyo precio estimado también alcanza los 12 millones de euros. Por encima de ambos aparecen el también canterano Javi Rodríguez, con 15 millones y Óscar Mingueza, con 18. El catalán ha bajado su valor en dos millones con respecto a junio pasado. Es uno de los tres célticos que ha visto rebajada su cotización. Los otros dos son: Fran Beltrán, que ahora está valorado en 5 millones, tras alcanzar los 8 hace apenas cuatro meses; y Damián Rodríguez, que alcanza los 2,5 millones, lo que suponen 500.000 euros menos que en junio.
Subidas
También suben su valor Radu (3,5 millones de euros, alcanza ahora), Yoel Lago (2,5), Manu Fernández (2), Javi Rueda (3), Miguel Román (0,8 millones), Williot (10, cuando estaba en 5 millones), y Jones El-Abdellaoui (de 1,5 millones pasó a 4).
Borja Iglesias y Aspas se mantienen en los 3 millones de euros, los mismos que Carlos Domínguez. A 3,5 millones se eleva la cotización de Pablo Durán, por los 4 de Carreira, los 10 de Hugo Álvarez y los 6 de Moriba, que no ha cambiado su posible precio de marcado después de que el Celta lo adquiriese en propiedad.
Estos resultados arrojan una valoración media de 5, 05 millones de euros por cada uno de los 28 futbolistas que componen la plantilla actual del Celta, que a su vez se convierte en la décima de Primera División. El primer lugar lo ocupa el plantel del Real Madrid, con una valoración media de 56,04 millones de euros por futbolista. El Barcelona aparece como segundo, con 48,17 millones. El Atlético de Madrid, próximo rival de los célticos, alcanza una media de 25,99 millones de euros. El último lugar de esta tabla lo ocupa el Oviedo, un recién ascendido, con 2,34 millones por jugador. Le sigue el Alavés de Coudet, con 3,06 millones.
Vía: Faro de Vigo
