El sorprendente rincón de la casa de Borja Iglesias: café, arte y Mundial 2026

El delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, ha vuelto a convertirse esta semana en uno de los elegidos para disputar el Mundial 2026 con la Selección Española. A sus 33 años, el futbolista atraviesa un momento especialmente dulce, tanto en lo profesional como en lo personal.

Su convocatoria llega tras una etapa intensa dentro y fuera del campo, marcada por cambios, crecimiento y estabilidad. Desde 2022 comparte vida con la creadora de contenido María Valero, a quien conoció, como él mismo contó con humor a David Broncano, gracias a no haber ido al Mundial de Qatar. "La conocí por no ir al Mundial. Fue triste, pero mereció la pena", bromeó en televisión.

Un hogar que habla de ellos

La pareja vive en Santiago de Compostela, cerca de la zona del Ensanche, en una casa que refleja a la perfección su estilo de vida: relajado, espontáneo, creativo y con una fuerte personalidad. Un espacio donde conviven piezas retro, arte urbano, libros, música, objetos personales y rincones pensados para disfrutar y compartir.

Gran parte de la vida doméstica sucede en un espacio abierto que conecta salón, comedor y cocina. El suelo de madera natural aporta continuidad y calidez, actuando como base neutra frente a una decoración más expresiva.

El salón destaca por su equilibrio entre diseño y naturalidad: libros apilados, piezas decorativas, plantas, lámparas con carácter y obras de arte de gran formato que llenan las paredes de color. Una gran obra mural en tonos lilas, amarillos y negro aporta energía visual y un aire de galería doméstica.

El mobiliario combina líneas limpias con piezas retro e industriales, creando una mezcla libre y muy personal.

El rincón cafetero

Uno de los espacios más icónicos es su rincón cafetero, omnipresente en fotos y vídeos de ambos. Situado junto al comedor, cuenta con una barra auxiliar de madera oscura acanalada donde descansan cafetera, molinillo y accesorios.

Sobre ella, una balda metálica reúne tazas, jarras y filtros. Y coronándolo todo, un gran cartel vintage de "Cafetería", probablemente el elemento más reconocible de la casa. Más que un espacio funcional, es un pequeño homenaje a uno de sus rituales favoritos del día.

Objetos personales que cuentan historias

La casa está llena de objetos personales integrados en la decoración. Las estanterías metálicas del salón mezclan libros, figuras, piezas de colección, recuerdos de viajes y objetos vinculados al cine, la música o el diseño.

El comedor mantiene ese espíritu relajado. Una gran mesa de madera natural actúa como punto de encuentro para desayunos, comidas con amigos o largas sobremesas. La madera aporta calidez y conecta con otros elementos repartidos por la vivienda.

Es un espacio abierto y práctico donde se mezclan trabajo, ocio y vida doméstica con naturalidad.

Frente al carácter vibrante de la zona de día, el dormitorio apuesta por una atmósfera más tranquila. La luz natural entra a través de un gran ventanal con cortinas verticales claras que filtran el sol y proyectan sombras sobre las paredes.

Una obra artística de gran formato llena de color rompe la neutralidad del blanco y aporta dinamismo. La cama, vestida con textiles neutros, mantiene el ambiente relajado y equilibrado.