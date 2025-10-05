Simeone: «El Celta no ha merecido empatar tantos partidos»

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no se contuvo a la hora de lanzar piropos hacia el Celta y descartó que la clasificación que ocupan los vigueses tenga que ver con el nivel de juego que vienen ofreciendo desde que empezó la temporada: «Vamos a encontrar un rival que juega bien. A mí me gusta mucho cómo juega el Celta. La cantidad de partidos que ha empatado no ha merecido empatar, ha merecido ganar, pero esto es fútbol. El jueves terminó haciendo un partido importante».

En ese sentido, el argentino lanzó su pronóstico sobre la clase de partido que propondrá el Celta: «No me imagino otro escenario que una presión dinámica, un equipo agresivo, que es valiente ofensivamente, su posicionamiento para atacar siempre es en búsqueda de hacer daño al rival y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño», concluyó.

En relación a la posible entrada en el equipo de Baena, que viene siendo suplente, Simeone fue mucho más cauto: «Está claro que este equipo, en estos últimos días, encontró un patrón de juego y Baena, obviamente, venía recuperándose. Hizo un grandísimo esfuerzo para querer estar, porque quiso estar en los partidos que nos pudo acompañar y eso es muy importante y lo valoro muchísimo», repasó el técnico en la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda.

«Está en el proceso de encontrar su mejor nivel. Estamos muy contentos de que se vaya con la selección, esperando que pueda jugar, que participe, que tenga ritmo de juego y que el estado que está hoy lo pueda seguir y que, entre el entusiasmo y el tiempo que le puedan dar para jugar, vuelva mejor aún de lo que está hoy», continuó Simeone.

Como Baena, también Marcos Llorente jugará con la selección. «Me alegro muchísimo por Marcos. Estar siempre en la selección para cualquier futbolista es maravilloso. Es un premio enorme al trabajo que hace en su club y para todos en la selección. A disfrutar, porque es una etapa muy bonita cuando te toca estar con su selección», declaró. «Marcos se lo merece. Es verdad que viene un poco con dolencias en alguna parte de su cuerpo y está trabajando muy bien, esperando este domingo hacer un buen partido y que salga muy bien», añadió Simeone.

Tanto Barrios como Marcos Llorente serán titulares en el encuentro contra el Celta en Balaídos, al que el conjunto rojiblanco llega en plena reacción, con tres triunfos consecutivos, y con una identidad en su juego. «Las características de los futbolistas siempre terminan marcando el estilo de los equipos. Yo no creo que los entrenadores nos podamos imponer a las características de los futbolistas. Los futbolistas son los que terminan marcando el camino que el entrenador tiene que encontrar para que el equipo responda. Nos vamos adaptando a lo que el equipo va pidiendo y esperemos acertar», expresó.

Vía: Faro de Vigo