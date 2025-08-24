La sequedad del campo, clave en el gol balear

Iago Aspas ha enlazado dos titularidades consecutivas, aunque esta vez no completó los 90 minutos, como ante el Getafe. Sustituido en el minuto 63, contempló desde el banquillo el empate local. «Contento de poder seguir disfrutando dentro del terreno de juego y de ayudar a mis compañeros», valora. «No pudieron ser los tres puntos pero nos llevamos uno para casa», se consuela.

Recibió Iago la primera amonestación de la temporada cuando ya estaba en el banquillo por denunciar un braceo de Mojica sobre uno de los célticos. Admite la amarilla: «El árbitro me dijo que no me levantara del banquillo. Le dije que habían hecho falta a un compañero y Mojica sacó los brazos. No se puede salir del banquillo y me he llevado la amarilla».

El capitán entiende bien qué sucedió en esa acción decisiva en el área propia: «Creo que al final no hemos defendido bien y nos han metido ese gol. Ha sido un pelotazo arriba y nos hemos confiado pensando que salía. El campo seco y jugando a las cinco de la tarde... No eran las mejores condiciones».

«Teníamos el partido bastante controlado, hemos tenido tres ocasiones para haber puesto el 0-2 y cuando perdonas es lo que pasa en Primera División», lamenta, pero descarta cualquier nerviosismo: «Tensión, para nada. Sí es cierto que tenemos las expectativas muy altas, como todos los equipos a principio de temporada. Llevamos un duro varapalo el otro día. Como dijo el míster, creo que nos vino bien. Hoy hemos competido muy bien, sobre todo en esa primera parte».