Román: «Llevo mucho tiempo soñando con este momento»

Miguel Román acaparó protagonismo contra el Villarreal por el notable partido firmado en su debut en Primera División. El medio centro gondomareño es el quinto debutante de este curso tras Javi Rueda, Manu Fernández, Jones El Abdellaoui y Andrei Radu. «Es un orgullo para mí y mi familia. Llevo mucho tiempo soñando con este momento», declaró el canterano tras el choque contra los de Marcelino García Toral. Román aplaudió la decidida apuesta de Claudio Giráldez por los canteranos, ya que ayer alineó a ocho futbolistas que hasta hace poco jugaban con el filial en Primera Federación con el Celta Fortuna.

«Es algo sorprendente, en pocos equipos pasa eso. Con algunos hace un año y con otros hace dos jugaba con ellos. Todos ellos hicieron mucho más fácil mi debut», valoró.

Román se mostró disconforme con el resultado que, a su juicio, no hizo justicia a los méritos por el Celta. El mediocampista realizó un análisis del choque similar al realizado por Claudio Giráldez: «En la primera parte dominamos al Villarreal. Teníamos claro el plan del míster y lo llevamos a cabo. Nos vamos con ese sabor agridulce del empate, pero estamos en la jornada 3 y tenemos que seguir».