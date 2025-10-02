Roma, Aston Villa y Oporto, a marcar territorio

Roma, Aston Villa, Lyon y Oporto, cuatro de los equipos que parten con aspiraciones a llegar lejos en la Liga Europa, persiguen su segundo triunfo ante Lille, Feyenoord, Salzburgo y Estrella Roja, respectivamente. El Betis, por su parte, otro de los equipos que deberían estar en la zona alta, visita al Ludogorets que será uno de los rivales del Celta.

El cuadro romano, tercero en la Serie A igualado con Milan y Nápoles y que mandó un aviso al resto de equipos con su victoria en Niza en el torneo continental, recibirá en uno de los partidos más destacados de esta segunda jornada al Lille galo, que el pasado año fue una de las revelaciones de la Liga de Campeones y que empezó en esta Liga Europa con un difícil triunfo ante el Brann noruego.

El Aston Villa de Unai Emery, resucitado en la Premier con su primera victoria del curso liguero ante el Fulham y con tres puntos en la Liga Europa tras superar por 1-0 al Bolonia, tiene un compromiso difícil en Rotterdam ante el Feyenoord de Robin van Persie, que, tras caer en Braga por ese mismo marcador, no quiere empezar a complicarse la vida.

Tras salir airoso de su visita a Utrecht y de seguir el ritmo en la Ligue 1 del PSG, el Lyon, jugará en casa ante el Salzburgo, víctima del Oporto en el estreno con una diana en la prolongación de William Gomes, resultado que refuerza la ambición del cuadro luso, que recibirá en Do Dragao a otro histórico como el Estrella Roja.

Mientras tanto, el Betis del chileno Manuel Pellegrini, también incluido en el grupo de aspirantes a estar cuanto menos en las últimas rondas, parte como favorito en el campo del Ludogorets, fortalecido después de ganar como visitante al Malmö.

