El director deportivo del Celta, Marco Garcés, celebró este martes que el club haya logrado mantener en su plantilla a tres jugadores deseados por otros clubes: Óscar Mingueza, el internacional sub-21 sueco Williot Swedberg y el delantero internacional griego Tasos Douvikas.

“Resistimos bombazos por Mingueza, Williot y Douvikas, son jugadores deseados en el mercado. Tendremos que ir analizando la situación de cada uno con el transcurrir de los días. Ahora hay que analizar si se le ofrecen extensiones o nos planteamos una venta, dependerá de sus pretensiones salariales y si el club puede alcanzarlas”, explicó.

En una larga comparecencia ante los periodistas, Garcés reconoció que le “encantaría” poder ampliar el contrato de Mingueza, quien la semana pasada recibió la llamada del seleccionador nacional Luis de la Fuente para los dos partidos de la Liga Naciones contra Serbia y Suiza.

En el verano de 2022, el exfutbolista del Barcelona firmó un contrato con el Celta hasta el 2026, aunque la entidad azulgrana ha incluido “un derecho de tanteo” y “un 50 por ciento” de una futura venta, según reveló el director deportivo celeste.

El máximo responsable del área deportiva también ironizó sobre la ampliación de contrato del delantero Iago Aspas, a quien le resta únicamente un año de contrato.

“Lo de Iago depende de Iago, hasta que él decida que quiera jugar. Aquí va mi habitual chiste de que él quiere ser director deportivo, entonces yo le ofrezco un contrato de 20 años para que no me quite el puesto. Si se siente con confianza de jugar, si se siente con el físico, va a seguir”, subrayó.

Garcés justificó la venta del delantero noruego Jorgen Strand Larsen al Wolverhampton Wanderers, que pagará tres millones este año y los restantes 27 a plazos, por la necesidad de ajustar las cuentas antes del 30 de junio.

“Se manejaban muchísimas opciones y muchísimas ofertas, pero creo que ese precio era justo. Era importante realizar la venta antes del 30 de junio por motivos contables”, destacó el dirigente celeste, quien recordó que la venta del delantero iguala “el récord” del traspaso de Gabri Veiga al Al-Alhi.

Para el director deportivo, una de las noticias más positivas del mercado es el que el Celta ha logrado firmar a Borja Iglesias, Ilaix Moriba y Marcos Alonso sin “embargar” el futuro del club porque no tienen “compras obligadas ni salarios que crecen al doble dentro de un año”.

“Estamos en un proceso de saneamiento de las cuentas”, manifestó Garcés, que no ha querido detallar a cuánto ascendió la indemnización a Rafa Benítez y Gonçalo Paciencia por sus rescisiones de contrato.