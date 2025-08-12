Reserva de entradas para la cita del Celta en Mallorca
REDACCIÓN
El Celta anunció ayer que ya tiene disponible la «pre-reserva» de entradas para los aficionados que quieran asistir al partido que el equipo vigués disputará el sábado 23 de agosto en Mallorca (17:00 horas), correspondiente a la segunda jornada de LaLiga.
Las solicitudes tendrán que realizarse a través del Portal Celtista, de la página web del club. La inscripción podrá ser individual o por grupos de hasta seis personas, con un pago por adelantado de 5 euros por entrada (30 euros el precio del boleto), que se descontará en el momento que se gestione la entrada definitiva. En caso contrario se procederá a la devolución de esos cinco euros. Ese pequeño pago, subraya el Celta, «no garantiza automáticamente la entrada» en el proceso de adjudicación, en el que se establecen unos criterios: el 75 por ciento de los boletos disponibles para ese partido se asignarán según la antigüedad del abonado y el otro 25 por ciento, mediante un sorteo entre los restantes solicitantes.
