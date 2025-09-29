Radu: «Me da mucha pena porque queríamos ganar»

Andrei Radu fue de nuevo el más destacado del Celta, que volvió a sufrir un gol en contra tras un saque en largo del portero rival, como en Stuttgart. Así abrió el Elche el marcador de un partido que igualó Borja Iglesias, también como en Alemania, y que el portero rumano mantuvo con opciones hasta que John Chetauya recogió un rechace en el área para ejecutar un remate inapelable. Entre medias, Radu le detuvo un penalti a Rafa Mir. Pese a su excelente trabajo, el rumano se marchó apenado de Elche.

«Un partido que me da mucha pena porque queríamos ganar y darle una satisfacción a la afición que ha viajado hasta aquí. Seguiremos trabajando con humildad. Tenemos que pensar solo en PAOK ahora porque el Elche ya es pasado, y hay que corregir errores», explicó el portero del Celta en los micrófonos de Dazn.

Radu quiso poner en contexto la derrota –segunda de los célticos tras su tropiezo ante el Getafe–, que deja a los de Claudio Giráldez al borde de las posiciones de descenso. «No ha sido un partido fácil porque el Elche está haciendo una temporada muy buena. Para nosotros, con el calor y todo, era un partido muy difícil. Estaba siendo un buen partido pero al final ellos merecieron la victoria», dijo el guardameta rumano, que agradeció que se destacase su actuación en el Martínez Valero: «Pero eso no cuenta» cuando el equipo pierde, dijo.

Hablar con Giráldez

Radu añadió que la solución del Celta pasa por trabajar con humildad ante los malos resultados de los dos últimos compromisos, ante el Stuttgart y el Elche, que finalizaron con marcadores idénticos (2-1). «Tenemos que seguir trabajando con mucha humildad. No lo puedo explicar sobre qué cambiar para mejorar la situación porque tenemos que hablar con Claudio, con nuestro entrenador», concluyó el guardameta rumano.

Vía: Faro de Vigo