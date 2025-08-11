«Queremos enseñar al mundo lo que es el Celta»

Carlos Domínguez vive momentos de felicidad después de firmar la renovación de su contrato con el Celta hasta 2028 y ante una temporada en la que le espera su estreno en Europa. «Esta temporada es para disfrutar, para competir por Europa y también para enseñar al mundo lo que es el Celta», señaló el jugador del barrio vigués de As Travesas tras prolongar por dos años más la vinculación con el club al que llegó en categoría alevín para superar etapas hasta debutar en 2021 ante el Villarreal con 19 años. Ahora, con 24, ya acumula más de medio centenar de partidos en Primera División.

«Es una alegría muy grande. Llevo aquí desde muy pequeño y seguir unido al club de mi vida, en mi casa, es una maravilla», apuntaba ayer Carlos, Charly, Domínguez, después de que el Celta anunciase un nuevo acuerdo de renovación tras el firmado en 2022 por cuatro año. El defensa central verá mejorados así sustancialmente sus ingresos ya que ocupaba una de las escalas económicas más bajas de la plantilla celeste.

Después de estrenarse en la élite con Coudet, el zaguero vigués encontró en Giráldez más oportunidades en el primer equipo para competir con veteranos como Marcos Alonso o Carl Starfelt. El curso pasado acumuló 19 partidos en la máxima categoría, destacando su excelente recta final de campeonato ante la lesión del internacional sueco.

Y ante el nuevo curso, Carlos Domínguez se muestra ilusionado con un equipo que participará en tres competiciones (Liga, Copa y Liga Europa): «Gran parte del bloque que tenemos es el del año pasado. Vamos a protagonizar una buena temporada. Decirles a los aficionados que esta temporada vamos a darlo todo y que va a ser inolvidable».

La renovación del zaguero vigués se añade a la firmada semanas atrás por el Celta con Sergio Carreira, otro de los canteranos que trabajan con Claudio Giráldez. De la numerosa presencia de futbolistas formados en A Madroa también se alegra Carlos Domínguez, que promete «seguir creciendo como futbolista y mantener al club en lo más alto posible».

Próximas renovaciones

Tras cerrar la renovación del defensa central, la dirección deportiva del Celta, liderada por el mexicano Marco Garcés, centrará sus refuerzos en ampliar la vinculación de Marcos Alonso y de Óscar Mingueza, dos de los pilares del conjunto dirigido por Claudio Giráldez, que finalizan contrato en junio de 2026. Nada se sabe por el momento sobre las intenciones del club respecto a Fran Beltrán, otro de los componentes de la primera plantilla que entra en su última temporada de contrato en Vigo, a donde llegó en el verano de 2018. Además, el Celta trata de cerrar en estos días el traspaso de Borjas Iglesias, que no cuenta para el Betis, donde también le resta un año de contrato.