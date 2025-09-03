Así queda la lista del Celta para la Europa League: Cervi, sí; Aidoo, no

La UEFA ya tiene en su poder la relación de los 27 futbolistas del Celta que competirán en la 55ª edición de la Liga Europa, en la que los célticos arrancarán el 25 de septiembre en Stuttgart. Joseph Aidoo es la única ausencia en esta relación de jugadores del equipo vigués para los ocho próximos partidos internacionales. Su compañero Franco Cervi, que tampoco cuenta para Claudio Giráldez, sí aparece en esta relación de jugadores. Ante la imposibilidad de inscribir a todos los componentes del plantel, Williot Swedberg y Yoel Lago pasan a formar parte de una lista B, reservada para menores de 22 años que acumulen un mínimo de dos temporadas en el club y que no tengan cabida en el cupo de 25 inscripcciones por cada club. A este apartado podrían añadirse jugadores del filial como Óscar Marcos, Ángel Arcos, Gavián, Burcio...

De los 27 inscritos por el Celta en esta ocasión, solamente Iago Aspas e Iván Villar repiten con respecto a la última presencia céltica en la segunda competición continental, en la que el conjunto celeste alcanzó las semifinales ante el Manchester United en mayo de 2017. Ocho años después del triste adiós en Old Trafford, tras quedarse a un gol de la final, los célticos disfrutarán nuevamente de un torneo europeo por décima ocasión en su historia, acumulando ya 80 partidos internacionales con 37 victorias, 23 derrotas y 20 empates, en los que anotaron 126 goles y encajaron 79.

La lista del equipo de Giráldez la componen: Andrei Radu, Iván Villar y Marc Vidal, porteros; Carl Starfelt, Óscar Mingueza, Sergio Carreira, Javi Rueda, Marcos Alonso, Mihailo Ristic, Manu Fernández, Carlos Domínguez y Javi Rodríguez, defensas; Ilaix Moriba, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Miguel Román y Damián Rodríguez, centrocampistas; Borja Iglesias, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Franco Cervi, Bryan Zaragoza, Pablo Durán, Hugo Álvarez y Jones El-Abdellaoui, atacantes. Esos jugadores completan el cupo de 25. A ellos se añaden el zaguero Yoel Lago y el atacante Williot Swedberg, que forman la lista B. Este segundo grupo, según recordaba hoy el Celta, «se puede modificar, atendiendo a la normativa de la UEFA, incluyen un número ilimitado de jugadores».

La ausencia de Aidoo en esta lista obedece a que el club no cuenta con el internacional ghanés, al que le buscó una salida en el mercado de verano y no descarta su adiós en las próximas semanas al permanecer abierto el plazo de transferencias de futbolistas en varias ligas, como la mexicana. Según anunció el Celta, Aidoo interesa a un club de este país norteamericano, por lo que en los próximos días podría poner punto y final a su etapa en Vigo, a donde llegó en el verano de 2019 procedente del Genk belga.

En situación similar se encuentra Franco Cervi. El volante argentino tampoco ha sido incluido en ninguna convocatoria del Celta en lo que va de temporada al no entrar en los planes de Giráldez. Para el torneo continental, sin embargo, el club le ha reservado una de las 25 fichas disponibles, lo que obligó a pasar a Williot y a Yoel a la lista reservada para jóvenes canteranos.

A sus 31 años, Cervi acumula una extensa experiencia en competiciones internacional al sumar un total de 42 actuaciones entre Europa y América, con un total de 5 goles y 7 asistencias. En la Champions disputó 21 partidos, más 4 de clasificación. Diez presencias del ahora céltico en la Copa Libertadores, con un saldo de 2 goles y 4 asistencias. Por último, en la Liga Europa tuvo 7 participaciones con el Benfica, en las que dio dos asistencias.

Solo tres ausentes en los entrenamientos durante el parón

A tres semanas de estrenarse en el MHP Arena Stuttgart (25 de septiembre a las 21 horas), el Celta afronta dos semanas de parón por los compromisos de las selecciones nacionales. Los de Giráldez entrenaron en la mañana de este miércoles en Afouteza. En esta ocasión, el entrenador porriñés dispone de casi toda la plantilla, a excepción de los lesionados Starfelt y Marcos Alonso y del internacional sueco Williot Swedberg, que jugará dos amistosos con la selección sub-21 de su país. Los escandinavos se enfrentan el viernes contra Armenia, a partir de las 17:00 horas; y el día 9, ante Montenegro (20:00 horas).

Antes de viajar a tierras alemanas para enfrentarse al vigente campeón de la Copa germana, el equipo vigués afrontará el duelo de Liga contra el Girona, el próximo 14 de septiembre (Balaídos, 14:00 horas). Y una semana después viajará a Madrid para medirse al Rayo Vallecano. Días después de medirse al Stuttgart, los de Giráldez prepararán sin apenas tiempo su visita al estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche, uno de los recién ascendidos a la máxima categoría y que ocupa la séptima plaza.