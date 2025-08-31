Un punto para un comienzo esperanzador

El Celta Fortuna arrancó un punto de Zamora en su debut esta temporada en la liga de Primera RFEF. El filial céltico planteó un partido muy serio ante un rival que había mostrado muy buena cara durante la pretemporada y salió muy fuerte de inicio. Sin embargo, los de Fredi Álvarez fueron creciendo durante el partido y, pese a ser dominados por los locales la mayor parte de las fases del juego, neutralizaron el ataque del rival y se hicieron merecedores del punto que se llevaron del Ruta de la Plata.

Empezó fuerte el Zamora, si bien a partir del minuto diez el filial vigués comenzó a encontrar espacios para hacer circular el balón e ir sacándose de encima el dominio rojiblanco.

Superado el cuarto de hora llegó por fin la primera jugada ofensiva del Celta Fortuna, en una acción de Hugo González que el zaguero local Rufo cortó antes de que encontrara un remate letal.

Con el paso de los minutos, los de Fredi Álvarez se fueron sintiendo más cómodos, hasta el punto de alcanzar el descanso sin pasar grandes apuros en su área y haciendo estéril la mayor posesión de balón de los de Juan Sabas.

El Zamora trató de repetir en la reanudación la buena salida inicial, pero el Fortuna estaba advertido de las intenciones locales y se aplicó para neutralizar los intentos de creación de los rojiblancos.

Farrel, con un remate muy cercano dentro del área pequeña, volvió a disponer de la ocasión más clara del Zamora, pero Coke redondeó una actuación muy fiable con una excelente parada que mantuvo las tablas en el marcador.

La frescura en punta que buscó Sabas con las entradas de Carbonell y Eslava obligaron al Fortuna a redoblar esfuerzos para controlar a dos hombres con gol pero que perdieron la partida cada vez que encararon a la zaga viguesa.

En el último cuarto de hora, los de Fredi Álvarez se animaron a pisar más la parcela contraria. Un disparo del recién incorporado Somuah, al que le sobró altura, pudo dinamitar el partido para los gallegos, que ya en el umbral del tiempo de añadido volvieron a acercarse a los dominios de Fermín Sobrón para forzar un córner.

El pitido final certificó el meritorio punto del Celta Fortuna en su visita a un equipo llamado a estar en la parte alta de este grupo I de Primera RFEF. Con la tranquilidad y la confianza de haber abierto la larga andadura liguera con buen pie, los gallegos ponen la mirada en el siguiente compromiso, el debut en casa frente al recién ascendido Guadalajara.