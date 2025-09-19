La plantilla elige a los cinco capitanes

Con Iago Aspas liderando a la plantilla, los jugadores del Celta han elegido a los cinco capitanes para esta temporada. Ayer, el club juntó a los elegidos para una foto familiar en uno de los campos de la ciudad deportiva Afouteza. Junto al astro moañés, en la nómina de representantes del resto de jugadores del primer equipo del Celta figuran Iván Villar como segundo capitán. El tercer brazalete corresponde a Fran Beltrán, mientras que Carl Starfelt ocupa la cuarta plaza de un escalafón que cierra el también gallego Borja Iglesias.

Vía: Faro de Vigo