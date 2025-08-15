El peso de lo construido

A las siete de la tarde, bajo el sol de justicia de agosto, el Girona y el Rayo Vallecano pondrán en marcha una nueva temporada de fútbol en España, nueve meses atravesados por un frenético calendario que examinará la planificación, los recursos y la astucia de los veinte equipos que componen una Liga en la que sus protagonistas prometen mantener el rol de la pasada temporada. El verano no ha traído grandes apuestas ni proyectos dispuestos a agitar el campeonato. Todo el mundo parece en el punto que despidió el anterior ejercicio: los mismos aspirantes al título, a Europa, a la salvación y a evitar como sea el temido descenso. La temporada moverá luego más de un esquema, pero de salida nadie ha dado un paso de más. Son tiempos de apreturas y de pocos riesgos.

Eso viene a ser una buena noticia para el Celta que se estrenará el domingo ante el Getafe. En Vigo hay razones de sobra para apostar por la línea continuista, por retocar apenas lo que funcionó hace un año para conducir al equipo vigués a esta temporada ilusionante en la que afrontarán un nuevo viaje por Europa. El Celta, desde que finalizase la temporada anterior con la resaca intensa de aquella noche de gozo en Getafe, marcó de forma clara sus objetivos, su plan de vuelo. Las prioridades pasaban por fichar un portero, por asegurar la continuidad de dos piezas esenciales como Moriba y Borja Iglesias; y reforzar su ataque con tres futbolistas que pudiesen subir un punto el nivel del equipo con respecto a los meses anteriores. Moriba y Borja regresaron (el santiagués ha tardado algo más pero ha llegado a tiempo de vivir el estreno liguero), se fichó a Radu para la portería y en ataque aparecieron dos fichajes ilusionantes como Jutglá (de quien se espera un rendimiento y una implicación muy superior a la de Douvikas) y Bryan Zaragoza (en teoría la gran apuesta y que, en buena lógica, debería ofrecer un rendimiento muy por encima del de Alfon, a quien no se puede poner el mínimo reproche). En los vaivenes del mercado solo le ha quedado pendiente reforzar la banda derecha del ataque donde el Celta se ha quedado huérfano de Fer López. Es el único deseo que a esta hora no ha podido cumplir, apretado por el límite salarial y por el gasto en sueldos que ya ha hecho para componer una plantilla en la que los honorarios se han disparado y eso que la masiva presencia de canteranos equilibra mucho la situación. Otro factor que hay que agradecer a la presencia de Claudio que mantiene bien claras las líneas sobre las que quiere caminar. En estas seis semanas de trabajo –el Celta fue el primero en ponerse en marcha, algo a lo que puede sacar provecho en el arranque liguero– el equipo ha ido evolucionando de la pesadez de los primeros días a la versión más frenética, intensa y ofensiva que se vio hace una semana ante el Wolverhampton. Ese equipo, en el que el sello de Claudio es fácilmente reconocible, subió un punto su electricidad a lo que hay que añadir su mayor repertorio táctico (fueron varios los partidos veraniegos en los que se vio otro planteamiento de inicio) pero donde el esquema que tan bien funcionó hace un año volverá a ser el más utilizado. El Celta construyó una historia muy hermosa la temporada pasada y no quiere cambiar la trama. Ha decidido introducir nuevos personajes a este cuento sin perder ni apartarse del camino que le ha llevado a situarse en este punto.

Los árbitros pierden el segundo apellido

El nuevo Comité Técnico de Árbitros que preside el vigués Fran Soto está decidido a desterrar una de las tradiciones más particulares del fútbol español. A los árbitros se les conocerá por su nombre y su primer apellido, en lugar de hacerlo con los dos apellidos. Es decir, a modo de ejemplo, Gil Manzano pasa a ser oficialmente Jesús Gil, Sánchez Martínez es José María Sánchez.Las designaciones se realizarán 24 horas antes de los partidos, al contrario de lo que sucedía hasta ahora, cuando los árbitros de todos los partidos de una jornada se daban a conocer habitualmente los jueves a mediodía o los lunes en el caso de las jornadas intersemanales.Las instrucciones que han recibido los árbitros VAR, mientras, es la de regresar a la esencia de la herramienta, que es entrar a valorar únicamente los errores claros y manifiestos.El CTA ha incidido en la necesidad de no sancionar «penaltitos» y acciones naturales sin incidencia en el juego y, al contrario, castigar con severidad las jugadas que comprometen la integridad física.