El peso del apellido

Razvan Lucescu ha cargado toda su vida con el orgullo de su apellido pero también con la carga que suponía. El técnico del PAOK que hoy estrechará la mano de Claudio Giráldez (con el que comparte la edad en la que ambos empezaron a dirigir en la élite) es el hijo de Mircea Lucescu, el entrenador más renombrado de la historia de Rumanía y que a sus 80 años aún está tratando de clasificar a su selección para el Mundial de 2026.

Razvan, que como futbolista fue un portero modesto en diferentes clubes de su país, tuvo claro que su oportunidad de ser reconocido en el fútbol era seguir los pasos de su padre en la dirección técnica. Era un niño cuando Mircea comenzó una carrera de 45 años en los banquillo de medio mundo. Con ese faro, pero también con ese peso, Razvan se hizo entrenador. Algunas ideas de su padre están en sus métodos, pero no el carácter. Mircea es técnico de la vieja escuela, de mantener las distancias con el jugador; Razvan en ese sentido se aleja de quien le contagió el amor por el juego y por este deporte de locos. Cuando comenzó su carrera en 2003 en el Brasov rumano su padre ya había pasado por tres equipos rumanos, la selección de su país, cuatro equipos italianos (Pisa, Brescia, Reggiana e Inter) y dos turcos (Galatasaray y Besiktas). Eran inevitables las comparaciones. Por eso para Razvan fue esencial lo sucedido en 2005 cuando en la Copa de la UEFA de ese año se cruzaron por primera y única vez en su vida padre e hijo. Razvan llevaba poco tiempo en el Rapid de Bucarest y Mircea comenzaba ese largo periodo de doce años en el que dirigió al Shakhtar Donetsk. El primer combate entre ambos lo ganó el hijo que lloró emocionado en la sala de prensa mientras su padre se acercaba y le besaba la cabeza en un gesto de cariño impropio de quien en público siempre guardó las formas y promovió su imagen de general inflexible.

Los títulos, en Grecia

A partir de aquel año (en el que el Rapid de Bucarest estuvo en las puertas de la semifinal europea) Razvan, contagiado tal vez por el espíritu aventurero de su padre, comenzó un periplo que le ha llevado por diferentes países (Rumanía, Grecia, Catar, Arabia...) aunque en ningún lugar su nombre ha ganado el peso que en el PAOK de Salónica. De los cuatro títulos de campeón de Liga que tiene este club en su historia la mitad los ha conseguido con Lucescu en el banquillo. Repartidos en las dos etapas en las que ha estado al frente del cuadro griego. De 2017 a 2019 logró un título y un subcampeonato además de levantar la Copa griega. Fueron sus años más espléndidos y los que le convirtieron en objetivo del dinero de los clubes saudíes. Tras el paso por el Al Hilal (con el que también fue campeón de Liga y Copa) el PAOK volvió a llamarle. Desde 2021 no se ha movido de Salónica. Conquistó la segunda Liga y siempre ha tenido al equipo en competición europea. Su nombre no se discute y se ha convertido en uno de los valores más firmes del club. Con más de veinte años en los banquillos su experiencia es capital en el PAOK que hoy pisará Balaídos. Esa es su obsesión además de no perder de vista los pasos de esa selección en la que el viejo Mircea sigue rugiendo.

Vía: Faro de Vigo