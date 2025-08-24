El pesimismo necesario

El alma céltica se sujeta a un permanente debate entre la melancolía que la lastra y la ambición que la ciega; entre el realismo que la ancla y los sueños que la elevan. En esa permanente contradicción vivimos. Y así Giráldez, que vigila su delicada alquimia, reclamaba el otro día memoria igual que otras veces ha señalado al futuro. «Nuestra historia nos tiene que ayudar a entender bien dónde estamos, quiénes somos», reflexionaba, disfrazándose de Benítez.

Un tropiezo ante el Getafe y un buen punto, aunque amargo, en Son Moix. Nada que intranquilice. Todo que advierta. Cualquier camino se inicia con un primer paso, aunque luego apenas se alcance a distinguir en el recuento. El Celta, en la dinámica de juego, recuperó ayer sus señas de identidad. En lo puntual, volvió a pecar de soberbia.

Ancelotti definía a Nacho como un «defensor pesimista» porque «siempre cree que va a pasar algo malo». El equipo ha pagado en estas dos jornadas desatenciones concretas y excesos de confianza: los de Javi Rodríguez y Yoel Lago ante Uche; el de Marcos Alonso ante Doménech y las coberturas ante Morey. Ninguno de ellos se temió lo peor. El Celta tiene que ser un equipo optimista, que siempre crea que va a pasar algo bueno, compuesto por jugadores pesimistas.

Partida de ajedrez

Ese último error estropeó una lección de oficio. Giráldez, superado por Bordalás, que le igualó el dibujo, superó a Arrasate, que se lo desigualó. Quiso el entrenador local rectificar tras el descanso pero Giráldez movió bien sus piezas: Iglesias para dirigir la presión propia y aliviar la ajena; Williot, para explorar los espacios... Y aún se le quedaron en la cartuchera Bryan Zaragoza -testimonial– o Mingueza. Una riqueza necesaria ante la multiplicación de esfuerzos que supone Europa.

Muchos Balaídos

Duele el desliz y los contragolpes desperdiciados porque se intuye que el Celta necesitará mejorar su rendimiento fuera de casa mientras en casa opere a corazón abierto. Por el vacío de Gol se le escapa el frenesí –esa comunión extática entre equipo y afición– que tantas remontadas propició en la pasada temporada. Se necesitará muchos pequeños Balaídos para compensar el Balaídos que falta.

Útero prolífico

Cada debut en Primera División esconde un relato de sacrificios y peligros. Por cada uno que alcanza la meta se han quedado miles en la cuneta. Mérito de los jugadores, del talento que la naturaleza les ha proporcionado y del esfuerzo con el que lo han esculpido. Mérito de todos los que los guiaron en su aventura: familias, formadores, amigos... Pero es también mérito de quien les abre esa última frontera, que a tantos se les cierra. No para Giráldez de dar a luz a criaturas que muchos jamás concibieron viables.

Emociona especialmente el estreno de Manu Fernández un 23 de agosto, acumulando él tanta historia céltica en sus genes. El ferrolano se pasó este verano como Alfon, Durán y Carreira el pasado, en el funambulismo entre emigración y arraigo. El nieto de Manuel Fernández Amado,el hijo de Manel Fernández Anidos, realizó una excelente actuación tanto en la protección como en la salida.

Asimetría fértil

Debutó y marcó Javi Rueda, a quien Giráldez alinea para escorar su dibujo. A algunos técnicos les obsesiona la simetría. Quieren forzar las mismas asociaciones sin tener en cuenta las características de sus jugadores.Giráldez entiende que también la desproporción puede generar belleza. Por la derecha, Aspas se retrasa para abrirle espacio a Rueda; por la izquierda, Carreira alimenta los desmarques de Jutglá. Resulta tremendamente interesante la evolución de Carreira. Aquel lateral efervescente y voluble, que entusiasmaba a los aficionados e intranquilizaba a los entrenadores, se ha transformado en un carrilero sólido e inteligente, capaz de ajustar sus resortes a las especificidades del flanco zurdo. El partido se dirimió en gran medida en la contienda de las bandas, que el Celta ganó.

Despliegue físico

Se quejó Giráldez de la dificultad de jugar a fútbol con el termómetro rebasando los 30 grados, aunque se admitan las pausas de hidratación. Fue una prueba, en ese sentido, de la calidad física de este Celta con Ilaix, Jutglá, el incansable Pablo Durán... Un dispositivo que permite a Aspas salirse de ese ecuación, administrando sus energías. Es cierto que al equipo le falta un enganche que complemente a Aspas en la filtración de pases en el último tercio de cancha. A cambio, se intensifica la presión y se acorta el territorio a recorrer tras las recuperaciones.

Sotelo

Giráldez ha apostado con más frecuencia en la media por la dupla Beltrán-Ilaix. Le interesa su dinamismo y energía. Pero con Damián y Sotelo se asea la circulación, lo que conviene en determinados contextos. Sotelo concentra las mejores cualidades para manejar los ritmos y bascular el juego. Si mitigase sus inconsistencias, como ayer logró, debería ascender en la escala jerárquica.