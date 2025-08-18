Una pesada digestión veraniega

El Celta se comportó ayer como el alumno que llega a la primera semana del nuevo curso y apenas recuerda nada de lo aprendido en el anterior. Le sonaban familiares algunos conceptos pero nada más. Enfrente, el Getafe no necesita refrescar nada porque lleva una vida entera abrazado a un modelo educativo que consta de un par de lecciones bastante básicas y eso evita perder el tiempo en actualizaciones. Así se explica la amarga derrota con la que el Celta dio la bienvenida a esta temporada que nace cargada de ilusión. Apenas durante diez minutos los de Giráldez se parecieron al equipo que hace tres meses. El Getafe y su fútbol industrial (insalubre por momentos) desesperaron a un Celta muy plano, falto de rodaje y de ideas, incapaz de superar el exagerado entramado defensivo de Bordalás y que, no contento con eso, padeció una terrible flojera defensiva –con especial incidencia en Yoel Lago– que aprovechó Uche en el segundo tiempo para fabricar los dos goles tras imponer su imponente físico a antes unos rivales que parecían figuras de cartón piedra a su lado. Con dos embestidas del delantero el Celta se derrumbó por completo.

El Getafe ejecutó mucho mejor su plan. Era evidente que Claudio y Bordalás no iban a sorprenderse a estas alturas; sus ideas se ven a las leguas y el cuadro madrileño compareció en ese Balaídos a medio terminar con una línea de cinco defensas («igualar dibujos» decía algún iluminado), cerró los pasillos centrales en todo lo posible y luego se dedicó a que el partido no tuviese ningun clase de ritmo (insoportable la sucesión de caídas, desmayos y simulaciones) para que el Celta nunca cogiese una velocidad de crucero que les sacase de su espacio de confort. Y le costó entrar en ese escenario al equipo de Giráldez, aún agarrotado y sin madurar a estas alturas de verano. Es como si un día de playa, en vez de llevarse la tortilla y los filetes empanados, tuviese que merendar un paquete de sobaos. A los lógicos problemas de la falta de frescura en las piernas (normal para esta altura del cuento) se añadió la complicación de que enfrente estaba el Getafe. En el arranque solo la conexión de Aspas y Mingueza (siempre mejor en la derecha) sacó al Celta del pantano en el que lo metió Bordalás. El moañés se encontró a los veinte minutos con el cuerpo de Soria tras un gran pase a la espalda de los defensas y a la media hora el catalán disparó alto tras una dejada del 10. Pero fueron circunstancias aisladas en un partido desagradable, atascado, con el Celta bloqueado en casi todos los sectores del campo, con mucha posesión pero nula profundidad o derborde y sin noticias de futbolistas como Williot, Jutglá (voluntarioso pero siempre ubicado en medio de un enjambre de marcadores) o Ilaix, que tampoco fue capaz de ganar protagonismo o sacar partido a alguna aparición en el área contraria, esa solución que tan buen resultado dio en ciertos momentos de la temporada pasada. Pasaron pocas cosas y eso es algo que celebraba Bordalás, aficionado seguramente al cine con grandes silencios en contraposición con Claudio y su gusto por las películas con muchas explosiones.

Peor fue la cosa en el segundo tiempo porque el Getafe cada vez que cruzó el medio del campo fue para montar un lío. Con la complicidad necesaria de la defensa viguesa (es especial de Yoel Lago) que tuvo uno de esos días que conviene olvidar pero que también sirven para poner los pies en el suelo. Aún resonaban las palabras de Claudio en el descanso en la cabeza de los jugadores cuando el Getafe tiró un balón a la espalda de un sufriente Marcos Alonso. Lago perdió el duelo con Uche y se fue al suelo facilitando un espacio que Liso aprovechó para recibir un pase letal y superar a Radu con un disparo muy cómodo a un rincón. Bordalás ya tenía lo que buscaba, el regalo tradicional con el que los vigueses obsequian a los visitantes en Balaídos. Sonó por fin el despertador para el Celta que a partir de ese momento tiró de los recursos que tenía. Saltaron al campo Jones y Bryan Zaragoza para hacer más ancho el campo, Sotelo para dirigir el tráfico y poco después Borja Iglesias para levantar pasiones en la grada y ofrecer soluciones que solo él tiene a la hora de jugar de espaldas. El Celta agradeció el nuevo escenario y al Getafe (sin apenas cambios por los pocos futbolistas inscritos) empezó a faltarle el aire. Por primera vez el grupo de Bordalás se sintió amenazado de verdad. Aspas estuvo en todas las acciones durante esos minutos en los que el Celta sí se pareció a la versión de la temporada pasada. El moañés casi llega a un balón cruzado de Bryan Zaragoza y poco después obligó a intervenir a Soria en dos disparos consecutivos desde fuera del área. Parecía que cambiaba el aire del partido y que el Celta ya empezaba a recordar las lecciones del pasado curso, que el discurso del profesor ya no sonaba a chino. El sobao que llevaban horas masticando ya estaba en condiciones de ser digerido. Pero entonces volvieron a entrar en escena Uche y Yoel Lago. El central se enredó en un balón a su espalda, Javi Rodríguez hizo una maniobra extraña para quitarse del medio y el poderoso delantero se comió a ambos para plantarse ante Radu, regatearlo con facilidad y marcar a puerta vacía. El desastre ya estaba consumado. El Getafe salió a Balaídos a resistir y a esperar el regalo ajeno. Y llegó.

El Celta, con esa carga sobre los hombros, solo pudo ofrecer voluntad y poner en evidencia cuál va a ser uno de sus grandes problemas esta temporada: la ausencia de futbolistas que encuentren esos espacios que casi nadie ve. Solo Iago Aspas tiene esa clarividencia y ya va siendo hora de que ciertas responsabilidades dejen de pedirse siempre al mismo. El problema es que los ataques se acababan convirtiendo en una sucesión de centros sin mucho sentido que para el Getafe fueron un trabajo sencillo de defender. Jones hizo lo que pudo pero le faltaban metros para correr y Bryan necesita tiempo antes de estar en condiciones de aportar. Bordalás y su método acabaron por jugar y ganar el partido que había imaginado antes de pisar Balaídos y el Celta se fue a casa a repasar los apuntes del año pasado.