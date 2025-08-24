La pereza condena al Celta

El Celta olvidó por un momento su naturaleza, sus tradiciones, esos 102 años que cumplía ayer. Se sintió cómodo en Mallorca, manoseando el 0-1 que lucía en el marcador gracias a un gol de Javi Rueda mientras resistía sin problemas los desordenados intentos del cuadro rojillo por encontrar el empate. Durante unos segundos se sintieron quienes no son, se entregaron a una sensación de falsa seguridad convencidos de que el partido ya estaba en su mano y que el Mallorca no tenía herramientas para hacerles daño. Algo imperdonable a tres minutos del final del partido que es cuando la tensión se da por descontada. Pero el Celta se dejó abrazar por una injustificada pereza desoyendo los consejos que esta misma semana ha repetido su entrenador sobre la necesidad de vivir cada acción del partido como si fuese la última. Un balón a la espalda de Marcos Alonso cogió a medio equipo despistado y ya nadie fue capaz de poner orden en la jugada. Un centro, un mal despeje, una jugada calamitosa en la que nadie apareció donde debía. Algo que sí hizo Jaume Mateu que recogió el balón en el corazón del tiempo con tiempo para elegir la esquina de la portería donde quería colocar la pelota.

Así se le fue al Celta una victoria que seguramente mereció aunque no fuese una tarde para grandes alardes. Pero fue más incisivo, claro y ordenado que el Mallorca; sujetó a los bermellones con facilidad y se permitía periódicas visitas al área rival con el objetivo de liquidar el partido. Parecía otro de esos días en los que las cosas sucedían tal y como Claudio las había imaginado durante la semana. El preparador porriñés volvió a exprimir los recursos de la plantilla con una alineación sorprendente en la que juntó un novedoso centro de la defensa con el debutante Manu Fernández, Carlos Domínguez y Marcos Alonso y dejó los costados para Carreira (izquierda) y Javi Rueda, otro debutante, en la derecha. Sonaba innovador, atrevido sobre todo. Provocador para quienes siguen temblando cada vez que ven la hoja de alineaciones del técnico. Pero el equipo se adaptó bien y encontró siempre salida -sobre todo por el lado de Carreira y del pletórico Jutglà a quien Claudio prefirió en la banda dejando a Pablo Durán el centro- aunque sin olvidar las carreras de Rueda que aprovechaba el espacio que le generaba Iago Aspas. La asimetría en las bandas del Celta: en una corre el lateral y en la otra es el extremo quien ataca el espacio. Se sintió a gusto el Celta pese a los condicionantes que había en el partido: una temperatura exagerada y un campo seco donde el balón no rodaba, condiciones infames para desarrollar algo que debería ser un espectáculo. Pero en la Liga no importan ni los aficionados ni los jugadores; solo los operadores televisivos. Avisó Ilaix en el tramo inicial con un gran disparo desde fuera del área antes de que llegase el primer gol en una jugada primorosa construida desde atrás por Manu Fernández (que demostró una enorme personalidad con la pelota en su estreno en la máxima categoría) y a la que Sotelo dio continuidad con un gran pase a la espalda de Mojica. Rueda, que tiene tremendo fuelle, se tragó al lateral y superó la precipitada salida de Leo Román por alto. Un golazo que hacía justicia al buen plan del Celta, decidido a ganar el partido por los carriles externos.

Cambios

El Mallorca, cada vez más incómodo, se vio obligado a reconducir el partido. Jagoba cambió su propuesta en el segundo tiempo al colocar tres centrales con la idea de subir líneas, explotar algo más a Mateu y Mojica y apretar la salida de los vigueses. No tembló el Celta que pese al dominio mallorquín se fue reordenandomientras Claudio iba buscando aire con la entrada de jugadores del banquillo. El problema es que ninguno de ellos mejoró al que estaba en el campo. Echó de menos alguien que realmente diese un vuelco al partido. Williot dejó buenos detalles pero perdonó en el área; Beltrán empeoró claramente a Sotelo que estaba dirigiendo con buen pulso el partido pero regaló una amarilla que seguramente le condenó y empujó a Claudio a sustituirle; la voluntariosa pelea de Borja resultó insuficiente y la entrada de Javi Rodríguez por Manu Fernández tampoco es que elevase el nivel defensivo del equipo. Pero aún así el Celta, desde el orden y el sentido, no sufría para resistir al Mallorca y comenzó a encontrar situaciones en el área rival. Todo jugaba a favor del plan de Claudio. El reloj, los acontecimientos, la actitud corporal de los jugadores y el ruido de una grada que empezaba a asumir el final de la historia. Y mucho más cuando la acción se trasladó al área de Leo Román. El Celta empezó a encontrar situaciones para resolver el partido. Primero fue Williot que remató alto cuando estaba solo delante del meta mallorquín, pero sobre todo pudo hacerlo en una transición de manual en la que Beltrán se quedó en un uno contra uno ante el portero, pero se atropelló con la pelota, fue entorpecido por Darder y su disparo cruzado y medio mordido salió desviado por muy poco.

El partido estaba en que el Celta no temblase en esas últimas defensas que debía hacer ante un Mallorca que recurrió a todo lo que tenía en el banquillo. Pero aún así eran incapaces de generar situaciones de peligro (salvo en aquel disparo de Pablo Torre que desvió con brillantez Radu). El Celta se acomodó entonces. Creyó tener todo controlado y por un momento se olvidó de que en Primera División las ventajas duran un parpadeo y que enfrente siempre hay gente capacitada para estropearte la tarde. Eso que debería ser lo primero (casi lo único) que un jugador del Celta debe tener en consideración cuando pisa el campo: que todo puede estropearse cuando menos se espera. Y sucedió en un balón a la espalda de Marcos cuando solo faltaban tres minutos para el final. Domenech tuvo la fe que le faltó al madrileño para poner un balón al que fueron tres jugadores del Celta contra Abdón. Beltrán no entendió que no pintaba nada en esa pelea y que era preferible defender la zona donde estaba solo Mateu. Allí cayó la pelota y el defensa mallorquín castigó a los vigueses con un remate certero. Un desastre defensivo en el peor momento que empujó al Celta a un descuento angustioso en el que vio volar con gesto de pánico varios balones sobre su área. Pero se quedó con el punto y con la cara de haber hecho el primo.