La peña London Celtas acompañó al equipo en Wolverhampton

El Celta siempre juega acompañado, sin importar dónde o cuándo dispute un partido, incluso siendo amistoso, como el de ayer en Wolverhampton, una localidad próxima a Birmingham, que tantos gratos recuerdos guarda para afición que disfrutó por Europa. Ayer, en el Molineux Stadium no faltaron componentes de la peña London Celtas, que celebraron por todo lo alto el gol de Pablo Durán y tuvieron oportunidad de saludar a jugadores como Aspas (en la imagen de la izquierda). «Sempre é un gusto ver ao noso Celta en terras do Reino Unido. Que veñan máis», escribía la peña londinense en redes sociales. El club agradeció públicamente el apoyo recibido por estos celtistas.