Pedir permiso

En Lisboa, antes de saltar al campo para jugar la final de la Copa de Europa de 1967, el portero del Celtic Tom Simpson, un veterano de mil guerras no siempre ganadas, le pidió a Bertie Auld que se pusiese a cantar y el genial y desdentado mediapunta escocés, famoso por su facilidad para levantar el ánimo de cualquier entierro, comenzó a entonar el himno del club de su vida. Sus compañeros, devorados por el miedo hasta ese momento, le siguieron en un cántico que tuvo para ellos el efecto del pelotazo de alcohol que los médicos de las películas del oeste pedían para templar los nervios -los suyos y los del paciente- antes de sacarle la bala del herido. Así saltaron al césped del Estadio Nacional ante la mirada atónita de los jugadores del Inter de Milán. Más altos, más fuertes, más guapos, mejores en teoría pero peores en la práctica. Así se comenzó a escribir una historia preciosa de la historia del fútbol y una de sus grandes sorpresas.

El Celta se olvidó de cantar en Stuttgart. Y eso que salió al campo con una pandereta en la mano que Demirovic recibió de Aspas como si fuese una multa de Hacienda en un gesto que merecería una protesta diplomática. Pero lejos de tomarse el partido como la fiesta merecida que es y la sala de espera para nuevas ilusiones (y eso sin contar los cuatro millones que ya tienen garantizados por saltar ayer al campo) los de Giráldez vivieron el partido con una incomprensible angustia, temblorosos ante cualquier rival, histéricos con la pelota. Un equipo irreconocible, acobardado, que renunció a demasiadas cosas desde el principio vistiéndose de algo que no es (o no quería ser), aparcando la rebeldía que hace solo unos meses lo llevó a donde casi nadie imaginaba. Es como si tras recibir una invitación para una verbena los de Giráldez hubiesen elegido esconderse en un rincón detrás de la orquesta para que nadie reparase en ellos. Y no ha venido a la Europa League para eso. Lo han hecho para reventar la celebración y para dar la nota todo lo posible hasta que el cansancio les derrote o la seguridad les eche del garito de mala manera.

El Stuttgart hizo todo mejor y tal vez su superioridad sea un aviso de que el Celta no está para mirar a los ojos a rivales de este calibre. Es imposible aventurarlo a estas alturas. Eso es algo que nos irá desvelando la competición en las próximas semanas aunque las señales emitidas en Alemania fuesen inquietantes. Como siempre el fútbol vive instalado en ese permanente juicio final cuya sentencias tienen validez hasta el siguiente domingo. Pero duele más la impresión de haber salido al campo a pedir permiso por estar allí. Porque eso no era el Celta que hace unos meses gritaba en Praza América su felicidad.

Vía: Faro de Vigo