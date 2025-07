El paso adelante de Ferran Jutglà

Dos años después de su salida al Brujas, Ferran Jutglà regresa al fútbol español cargado de ambición y optimismo. El delantero catalán ha aprovechado su Erasmus en Flandes para crecer en todos los sentidos y espera devolver al Celta de Vigo toda la confianza despositada en él.

Goles para el 'EuroCelta'

Con el zurrón cargado de goles, soñando en grande, el de Sant Julià de Vilatorta palpa en las calles de Vigo toda la ilusión que ha despertado su incorporación. En su presentación como nuevo atacante de los olívicos, el ex de Espanyol, Sant Andreu y Barça prometió trabajo y esfuerzo para estar a la altura de una temporada que será importantísima en Balaídos. La bonita fanfarria de la Europa League sonará por primera vez en el remozado templo celeste.

"Al final es un proyecto que está creciendo mucho, que genera mucha ilusión a la gente y juega un fútbol atractivo. Por mis características de juego, pienso que puedo encajar muy bien. Cuando surgió la opción no lo pensé mucho", admitió Jutglà en sus primeras palabras públicas como celtista.

Ferran Jutglà, nuevo jugador del Celta / @RCCelta

El catalán repasó su trayectoria por el fútbol modesto de su tierra. Sabe quién es y de dónde viene, y eso se nota en su filosofía de trabajo y en lo bien amueblada que tiene la cabeza: "Me costó mucho llegar a la élite y puedo prometer esfuerzo, sacrificio, darlo todo en el campo, pelear cada minuto por el equipo. A partir de ahí, seguro que vendrán cosas buenas. Para mí es dar un paso adelante en el tema de proyecto y de crecimiento. Como el grupo es muy bueno, en calidad humana y en el aspecto futbolístico, me ha sido fácil adaptarme. Me han arropado muy bien".

Ferran Jutglà no duda que el equipo lo va a dar todo para seguir en la buena línea mostrada la temporada pasada. El club está haciendo un buen trabajo en el capítulo de novedades y se espera que aún llegue algún futbolista de relumbrón que acabe de poner la guinda al vestuario, con Bryan Zaragoza y Borja Iglesias como principales objetivos.

Elogios a Giráldez

La responsabilidad, al final, acabará recayendo en Claudio Giráldez, el entrenador que ha logrado conjuntar a un Celta continental con una base sólida proveniente de la cantera de Barreiro. Jutglà indicó que casa al cien por cien con las ideas de su nuevo técnico y reconoe que su estilo se adapta como un guante a sus características. "Claudio tiene un estilo de juego y un modelo distino a lo que se ve en algunos equipos de élite. Quiere ser protagonista con el balón, presionar alto, querer jugar desde atrás. Me gusta mucho ese estilo. Me identifico con él", zanjó el catalán.