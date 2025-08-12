Pasillo de collejas para Borja Iglesias en su vuelta al Celta
«Simboliza más que un fichaje, representa el valor de creer y sentir estos colores», remarca el club
R. V.
Borja Iglesias ha sido recibido este martes por sus compañeros con el habitual pasillo de collejas, en una sesión en la que la plantilla del Celta continuó preparando su debut liguero ante el Getafe.
El ya exdelantero del Betis, que ha firmado un contrato con la entidad gallega hasta junio de 2028, más una tercera temporada opcional, completó su primer entrenamiento a las órdenes de Claudio Giráldez, su gran valedor para que se cerrase su vuelta a Balaídos.
En un comunicado, el club enfatiza su regreso en propiedad «simboliza más que un fichaje, representa el valor de creer y sentir estos colores». «El Celta celebra la vuelta de uno de los nuestros, un jugador que conoce la casa, el escudo y el camino. Juntos, afrontamos este nuevo capítulo con ambición y con la ilusión de seguir creciendo de la mano».
Tras la sesión matinal de este martes en la ciudad deportiva Afouteza, la plantilla celeste vivirá mañana una jornada de descanso. Jueves, viernes y sábado, a partir de las once de la mañana, los futbolistas volverán a ejercitarse en la ciudad deportiva.
