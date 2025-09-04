Un partido de sanción para Gudelj por la roja ante el Villarreal

Vlado Gudelj no podrá sentarse en el banquillo del Celta ante el Girona después de que el Comité de Competición anunciase ayer que el delegado del equipo vigués ha sido sancionado con un partido y una multa económica tras ser expulsado en el partido contra el Villarreal del domingo pasado por arrebatarle el balón a un jugador del equipo castellonense.

El árbitro del encuentro entre el Celta y el Villarreal reflejó en el acta el motivo de la expulsión de Gudelj: «Sujetar a un jugador rival, tratando de arrebatarle el balón, generando con ello una confrontación». El delegado del Celta intentó sacarle el balón a un jugador del Villarreal al considerar que lo estaba reteniendo para perder tiempo. Se jugaban los minutos de prolongación y el equipo vigués buscaba el tanto del empate. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja al exfutbolista balcánico, que recibió el apoyo de gran parte de la afición al enfilar hacia los vestuarios: «Gudelj, Gudelj», cantó Balaídos.

Con esta expulsión, el Celta estrena el casillero de tarjetas rojas de la temporada, en la que acumula un total de ocho cartulinas amarillas después de disputar cuatro jornadas del campeonato regular.