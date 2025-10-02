El Paok calibra el calado del bache

El Celta mira a Europa para mejorar. El conjunto celeste quiere convertir su reestreno europeo en Balaídos contra el Paok de Salónica (Movistar Liga de Campeones, 21.00 horas) en el punto de inflexión que cambie su dinámica negativas de resultados en este arranque de curso. Los de Giráldez siguen sin celebrar una victoria tras ocho partidos y la pobre imagen ofrecida en los dos últimos encuentros contra el Stuttgart y el Elche ha sembrado las dudas sobre su capacidad para alternar tres competiciones esta temporada.

El Paok, un clásico de las competiciones continentales que marcha actualmente tercero en la Superliga griega, será el encargado de calibrar el calado del bache del Celta, que necesita mejorar sus prestaciones sobre el campo para comenzar a sumar de tres. La visita del Atlético de Madrid a Balaídos dentro de cuatro días en LaLiga incrementa la urgencia de lograr una primera victoria que libere al equipo del corsé de frustración que lo tiene aprisionado .

Esta mejora de prestaciones pasa, según Giráldez, por ser fiel a las señas de identidad que hacían al Celta equipo tan reconocible y parecen haberse perdido en esta última semana de decepciones. «Tenemos máxima confianza en cambiar la situación», proclama el preparador celeste, a quien «la rabia de cambiar la imagen» de los últimos partidos y recuperar el buen juego motiva más que cualquier otra circunstancia.

Once con rotaciones

Es seguro que el técnico céltico hará rotaciones con respecto al partido del domingo contra el Elche, pero resulta casi una misión imposible adivinar con qué piezas se propone sorprender esta noche al conjunto heleno. Se da como segura la presencia de Radu, un bastión bajo el travesaño, y muy probable la de Iago Aspas, tras su suplencia en el Martínez Valero.

El resto del once es una incógnita, empezando por la defensa, donde podría volver Carl Starfelt, ya plenamente recuperado del golpe en el tobillo que le impidió jugar contra el Elche. El central sueco se ejercitó ayer con normalidad y es, según confirmó el técnico, «uno más» para la rotación.

El sueco podría esta flanqueado por Javi Rodríguez, que también descansó el domingo de partida, y Marcos Alonso, el más experimentado de los celestes en competiciones europea.

La elección de los carriles está condicionada por las lesiones de Sergio Carreira y Mihailo Ristic, que dejan un tanto desguarnecido el flanco izquierdo. Giráldez puede tirar de Hugo Álvarez o Mingueza, la opción más plausible, que volvería a moverse por el costado zurdo tras jugar en Elche por el diestro. Para el carril derecho el principal candidato es Javi Rueda, autor de dos asistencias este curso y uno de los futbolistas más en forma del equipo. Jones, elegido por Giráldez contra el Sttutgart, parece contar con bastantes menos opciones.

En medio campo es probable la ausencia de Hugo Sotelo, debido a las molestias musculares que arrastra desde hace un par de días. Giráldez dudó hasta última hora si incluirlo en la convocatoria, lo que complica sus posibilidades de ser titular. Moriba parece una apuesta segura, acompañado de Beltrán o Miguel Román, pues Damián todavía no ha entrado en la rotación.

Por lo que respecta al frente ofensivo, Aspas apunta a la banda derecha, con la duda de si Borja Iglesias, el hombre-gol de este inicio de temporada, repite en la posición de nueve o Jutglà asume el relevo, mientras que Williot y Bryan Zaragoza se disputan una plaza en la banda izquierda.

El Paok mientras, comparece en Balaídos en dinámica opuesta a los celestes. El conjunto que dirige el rumano Razvan Lucescu, tercero de la Superliga griega, permanece invicto este curso (tres victorias y dos empates en la competición doméstica) y viene de empatar sin goles con el Macabi Tel Aviv en la jornada precedente de la Europa League. Lucescu, que cuenta con la única (pero sensible) baja del media punta Dimitris Pelkas, podría alinear un once similar al que empató contra el Asteras.

