Pablo Durán, duda para la cita contra el Getafe por lesión
El tomiñés sufrió una contusión en un pie en el último amistoso que le ha impedido entrenar
REDACCIÓN
Llegó el primer contratiempo para Giráldez en los días previos a la preparación del estreno del Celta en la temporada de regreso a Europa y que el equipo vigués iniciará el domingo en Balaídos contra el Getafe. Para ese partido contra el conjunto madrileño es duda Pablo Durán por lesión. El delantero de Tomiño no se entrenó en los dos últimos días debido a que el sábado sufrió una contusión en el pie derecho en el partido amistoso contra el Wolverhampton que los célticos ganaron gracias precisamente a un hermoso tanto de Durán tras una asistencia de Fran Beltrán.
Ayer, el Celta reseñó en el parte médico del primer equipo la lesión de Pablo Durán cuando restan cuatro días para el estreno liguero. Hoy, la plantilla disfrutará de día de descanso, para regresar al trabajo el jueves. El tomiñés, por el momento, es duda para jugar frente al Getafe.
