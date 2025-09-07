El otro once céltico de la Liga

Claudio Giráldez puede presentar dos equipos titulares en Primera División. El técnico del Celta lo demuestra cada jornada al apostar por varios cambios en el once inicial. Pero en la Liga compite otro once céltico, el que forman los futbolistas que pasaron por Vigo y que ahora juegan en otros clubes.

El Alavés, con tres excélticos, es el que más arona celeste desprende en su plantilla. Al trío de recién llegados a Mendizorroza se suma el entrenador, Eduardo Coudet. El argentino ha reunido en Vitoria al vigués Jonny Otto, al salcedense Denis Suárez y a Lucas Boyé.

El Levante cuenta con dos excélticos, Diego Pampín e Iker Losada, a los que se ha unido Manu Sánchez, cedido por el Celta. El resto de excélticos se reparten entre Elche (Matías Dituro), Sevilla (Alfon González), Valencia (Luis Rioja), Oviedo (David Costas), Atlético de Madrid (Javi Galán) y Real Sociedad (Brais Méndez). Entre todos formarían un once muy competitivo en una de las mejores ligas de Europa.

No resulta fácil encontrar plaza entre las veinte plantillas de la máxima categoría española. De hecho, futbolistas veteranos como Vicente Guaita (38 años) y Javier Manquillo (31) no hallaron acomodo este verano y ahora ejercen agentes libres, a la espera de poder cubrir una baja por lesión, aprovechar el mercado de invierno o plantearse la retirada. Tanto el portero valenciano como el zaguero madrileño abandonaron Vigo el pasado curso al caducar su contrato. Mejor suerte tuvo Jailson Marques, que acaba de comprometerse con el Los Ángeles FC. El centrocampista brasileño firmó como mínimo hasta el próximo mes de diciembre, tras temporada y media en Balaídos.

Mejor le ha ido a excélticos como Jonny Otto, que después de triunfar en el Wolverhampton se asentó en el PAOK griego y ahora ha podido regresar a la Liga de la mano de Coudet. El que fuera entrenador del Celta entre 2020 y 2022 también ha reclutado para la máxima categoría a su paisano Lucas Boyé, que tuvo una breve estancia en Vigo en 2018, y el curso pasado jugó en Segunda División con el Granada. El delantero coincidirá en Vitoria con otro excéltico, Denis Suárez. El centrocampista de Salceda de Caselas cerró su segunda etapa en el Villarreal para firmar por el Alavés hasta 2027 durante los últimos días del mercado de verano mientras se especulaba con su regreso a Vigo.

Otros tres excélticos se incorporan a la Liga gracias al ascenso del Levante, el Elche y Oviedo. En el equipo valenciano juega Diego Pampín desde la temporada pasada después de cerrar dos años en el Andorra, al que llegó tras concluir su etapa en el Celta B. El lateral coruñés no pudo debutar en el primer equipo celeste. Quién sí lo hizo fue David Costas, que vuelve a disfrutar del fútbol de élite con el Oviedo, al que llegó en2021 después de poner fin a su relación con el equipo vigués, en cuya cantera se formó. El portero Matías Dituro ha sumado más partidos en Primera, en donde disputó completa la temporada 2021-22 con el Celta.

El Levante, que quiso a Giráldez meses antes de que el porriñés subiese del Fortuna al primer equipo, cuenta con Pampín y logró las cesiones de Manu Sánchez y de Iker Losada. El madrileño pertenece todavía al Celta, que en el pasado mercado de fichajes intentó el regreso a Vigo del centrocampista de Catoira. Losada, formado en la cantera celeste, regresó el curso pasado a Balaídos para jugar a préstamo por parte del Betis y ante la imposibilidad de conseguir una ficha en la plantilla de Giráldez regresó a Sevilla y ahora jugará a préstamo en el club valenciano.

Alfon González

Otro jugador que cambió de equipo, pero manteniéndose en la Liga, fue Alfon González. El albaceteño aprovechó que el Celta demoraba la renovación de su contrato para firmar por el Sevilla, con el que ha debutado ya y además ha firmado su primer gol con los del Sánchez-Pizjuán.

En Valencia continúa Luis Rioja después de triunfar en el Alavés. El atacante sevillano pasó por el filial céltico entre 2014 y 2017 y tras abandonar Vigo fue abriéndose camino en Segunda División antes de alcanzar la élite.

Por último, Javi Galán y Brais Méndez continúan en el Atlético de Madrid y en la Real Sociedad, respectivamente, y volverán a enfrentarse a su exequipo. El extremeño estuvo a punto de marcharse al Nottingham Forest y el mosense sonó como refuerzo céltico.