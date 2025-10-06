Otra ocasión perdida que acaba en el sexto empate

El Celta se queda como único equipo sin sumar una victoria en las ocho primeras jornadas de la Liga. Sexto empate a un gol de los de Giráldez en otra oportunidad perdida para sumar tres puntos de una tacada, algo que no logran desde mayo pasado en Getafe. Ayer, el equipo vigués tuvo contra las cuerda a un Atlético de Madrid que se adelantó en el marcador con un autogol de Starfelt (minuto 6) y supo jugar en inferioridad numérica durante 58 minutos por la expulsión de Lenglet. A partir del tanto de Iago Aspas (minuto 68), los de Simeone quedaron definitivamente a merced de un rival al que le faltó puntería y asumir más riesgos para intentar obtener su primera victoria. El moañés celebraba con su primer tanto en este campeonato sus 533 partidos con la celeste, igualando el récord histórico del Manolo Rodríguez, ‘el gran capitán’. Lo más positivo para los célticos es que con seis puntos en la tabla han abandonado los puestos de descenso desde los que iniciaron esta jornada previa a otro parón por los compromisos de las selecciones. Después, tocará otra cita en Balaídos para recibir a una Real Sociedad que ayer perdió en casa con el Rayo Vallecano y es penúltima con cinco puntos. Ganar en la Liga se ha convertido en una necesidad inaplazable para un Celta que ayer, al menos, mejoró la mala imagen mostrada tanto en Elche como en Stuttgart.

Cuatro cambios. Giráldez se reprimió en esta ocasión en las rotaciones y solo introdujo cuatro cambios con respecto al once que se enfrentó al Paok. Javi Rodríguez, Carreira, Beltrán y Jutglà entraron por Manu Fernández, Javi Rueda, Moriba y Aspas. Así funcionó bien el Celta en el arranque, que logró controlar la pelota, como deseaba su técnico, para someter a un Atlético de Madrid que llegaba a Vigo tras golear al Real Madrid y al Eintrecht. El equipo celeste generó más ocasiones de gol en la primera mitad que un rival que aprovechó el primer desajuste de los de Giráldez para que Barrios apareciese por el costado derecho y su centro a Julián Álvarez lo metiese Starfelt en la portería de Radu.

Damián y Beltrán, pivotes. Acertó Giráldez en la elección de un doble pivote que no coincidía desde abril pasado, en la visita del Villarreal a Balaídos. Entonces, Damián Rodríguez y Fran Beltrán fueron los mediocentros elegidos por el técnico celeste. Su equipo acabó sumando una holgada victoria ante uno de los mejores equipos del campeonato (3-0). Ayer, el ponteareano y el madrileño de Seseña se impusieron en la primera parte a Barrios y a Koke. El Celta dominó la posesión de la pelota y tuvo más ocasiones de gol que su rival. Ese dominio, sin embargo, no tuvo continuidad en la reanudación, pese a la superioridad numérica de los célticos. Entonces, Giráldez tomó una decisión poco habitual: dio entrada a Hugo Álvarez por Beltrán. Pocas veces se había visto al ourensano en la posición de pivote. No mejoró el juego de los célticos hasta que apareció en acción Iago Aspas (minuto 62).

Borja Iglesias. Sumaba seis partidos consecutivos Borja Iglesias anotando un gol, pero ayer se cortó esa racha, a pesar de disfrutar el compostelano de al menos cuatro ocasiones en la primera mitad. El atacante suplió esa falta de puntería con una pelea constante con los centrales rojiblancos. Y de su insistencia en buscar su séptimo tanto del curso nació la jugada del gol de Aspas. Centró Mingueza al área de Oblak y ‘el Panda’ forcejeó con dos defensas en busca del balón, que tocó ligeramente, lo suficiente para que el portero no pudiese agarrar la pelota, que se quedó muerta y entonces apareció Aspas para empujarla a la red. Entre tres de los mejores jugadores de la plantilla consiguieron poner más cerca la remontada que el Celta continúa persiguiendo sin éxito en lo que va de Liga. Sí logró voltear un resultado adverso el pasado jueves ante el Paok, pero el nivel de la competición griega nada tiene que ver con la española.

El récord de Aspas. El moañés jugó la última media hora. Era su actuación número 533 con la celeste, con lo que igualaba el récord que Manolo Rodríguez estableció en 1982. Y para celebrarlo, el moañés anotó su segundo tanto consecutivo de la temporada, el primero en esta Liga. Su aportación a este equipo no tiene precio. Leyenda.

Sin asumir riesgos. Con un gol en contra y el rival en inferioridad numérica, el Celta necesitaba asumir riesgos en busca de su primera victoria. Tenía exceso de centrales (tres) para vigilar a un solo delantero, pero Giráldez prefirió refrescar el equipo con otras apuestas que dejaron a medias la posibilidad de conseguir la primera remontada del curso para romper una racha de ocho jornadas sin ganar. Eso le lleva a sumar 6 de los 24 puntos disputados. Los puestos de descenso están a un punto.

