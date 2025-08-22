La nueva grada de Gol inicia su pilotado y eleva su aforo previsto

El futuro del Celta echa sus raíces junto a la rúa Olímpicos. Las obras de construcción de la nueva grada de Gol sumaron un nuevo hito este viernes 22 de agosto con el inicio del pilotado de sus cimientos. Esta fase supone la colocación de los pilares de entre 6 y 12 metros de altura sobre los que se sostendrá la nueva bancada, la última que quedaba por reformar del viejo estadio de Balaídos.

La noticia fue avanzada por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien insistió que durante estas semanas se estuvo trabajando «muy duramente». El 7 de julio se inició la colocación de los micropilotes tras la retirada de los escombros y el «sellado» del antiguo túnel de vestuarios desde el lateral. Estas actuaciones, casi imperceptibles desde el exterior de la obra, cedieron protagonismo este último mes a las nuevas filas de asientos «extra» instaladas entre Concello y club para ganar capacidad.

En la mañana de este viernes las grúas colocaron las primeras de las 46 moles que habrá este mes, avanzando el regidor «que en octubre van a estar instalados los 300 y por tanto ya se va a tender una placa de hormigón». A partir de ahí se iniciará un proceso de 8 meses para levantar la nueva bancada y que irá tapando, progresivamente, la vista al terreno de juego desde la rúa Pablo Iglesias y alrededores.

En junio de 2026 deberá estar concluida la obra general para dar paso al entramado de hierros de la cubierta y su soporte, que deberá estar lista a finales de año. «La grada debe estar operativa en febrero, pero vamos a tratar de apurar lo máximo posible para ver si somos capaces de anticiparlo», añadió Caballero ante la urgencia que tiene el Celta y su afición por acudir al estadio.

Nuevo aforo del estadio

El primer edil confirmó que el aforo de la nueva Gol crecerá hasta los 7.000 espectadores —medio millar más que lo previsto hasta ahora— al incorporar las mejoras ya implantadas en Marcador este verano. «Vamos a tener un aforo de 30.000 personas», explicó sobre el total de Balaídos, aunque la cifra crecería aún más con la celebración del Mundial 2030.

En ese sentido volvió a señalar a Alfonso Rueda ya que «dijo que la Xunta solo pagaba un campo y tenía que ser el de Coruña y Louzán opinó lo mismo». Es por ello que demandará que «pague la parte correspondiente» para alcanzar los 40.000 espectadores netos que exige la FIFA para ser sede.

El alcalde también quiso felicitar al RC Celta en el 25º aniversario de la consecución de la Intertoto, destacando el «equipazo» que la ganó ante el Zenit de San Petersburgo hace un cuarto de siglo. «Es el único equipo de fútbol de Galicia que cuenta con un título europeo en sus vitrinas», añadió recordando que solo Villarreal, Valencia y Málaga lo alzaron en el resto de España.

El mensaje ha generado un importante revuelo en redes sociales sobre el trofeo reivindicado por otros equipos como la Juventus. La competición organizada por la UEFA tuvo carácter oficial entre 1995 y 2008 con tres campeones por edición.