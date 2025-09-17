Mingueza y Radu, en el once ideal
REDACCIÓN
Vigo
Óscar Mingueza y Andrei Radu han sido incluidos en el once ideal de la última jornada liguera por el portal Who Scored y el diario Marca, respectivamente, por su rendimiento en el partido contra el Girona.
Vía: Faro de Vigo
