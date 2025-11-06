Mingueza se enchufa

Del descenso a la media tabla. De no ganar un solo partido en liga a encadenar dos triunfos consecutivos. El Celta de Claudio Giráldez aún no ha encontrado su mejor juego, pero compite, suma puntos y no pierde desde el 28 de septiembre. Y quiere mantener esta buena dinámica en la Europa League contra el Dinamo Zagreb, este jueves en el Estadio Maksimir (18:45 horas). Eso sí, con un susto de última hora.

Una incidencia en el vuelo chárter que debía llevar al Celta a Croacia el miércoles por la mañana obligó al equipo a retrasar su salida hasta las 16:20 de la tarde, cerca de la hora límite que establece la UEFA, que obliga a los participantes en sus competiciones a volar al menos 24 horas antes de la hora de inicio de partido y a pasar la noche en la ciudad de destino.

Volviendo a lo meramente deportivo, una de las claves de la mejoría celeste es el paso adelante que ha dado Óscar Mingueza. El lateral derecho catalán notó el bajón colectivo del equipo al principio de curso y, aunque siguió siendo importante para Giráldez, no estaba siendo el titular indiscutible del curso pasado. Sin embargo, poco a poco está recuperando el ritmo que lo destacó en la temporada pasada como uno de los mejores jugadores de LaLiga y, a su vez, convenció a Luis de la Fuente para convocarlo con la Selección.

Determinante también en ataque

Tras el último parón internacional, el de Santa Perpètua de Mogoda está siendo determinante para el Celta: contra la Real Sociedad (1-1), partido en el que disputó 54 minutos, asistió a Pablo Durán en el único gol de su equipo. Después, en la ajustada victoria contra Osasuna, sumó 29 minutos y en el último choque ante el Levante marcó y asistió para sumar otros tres puntos por la mínima.

El defensa del Celta de Vigo Óscar Mingueza (d) celebra con su compañero Ilaix Moriba (i) tras marcarle un gol al Levante, durante el partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado este domingo en el Ciutat de València / Ana Escobar / EFE

El rendimiento de Mingueza es fundamental para que el Celta no sufra en Liga y pueda dar la sorpresa en Europa. La temporada pasada marcó cuatro goles y repartió seis asistencias en 34 partidos de liga, alcanzando el nivel necesario para, a los ojos de De la Fuente, jugar con 'La Roja'.

Óscar Mingueza, junto a Luis de la Fuente, durante una concentración de la selección / EFE

El preparador de Haro, quien conoce al catalán de las categorías inferiores del combinado nacional, confió en él el pasado 8 de junio para ser titular en la final de la Nations League que España perdió ante Portugal, pero desde entonces no ha vuelto a recibir la llamada de la Selección. Durante el último parón, Mingueza habló de ello en 'SER Deportivos' de Radio Vigo, donde reconoció: “para volver tengo que estar bien y recuperar mi nivel en el Celta”.

Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, de momento, Mingueza va por el buen camino. Sólido en la zaga de Giráldez, el ex del Barça está aportando también toda su calidad al ataque celeste. Y el equipo lo nota. Su próximo reto será brillar en la fría Zagreb, en un escenario de lujo como la categoría de plata de la UEFA.