Mingueza, decisión en verano

Todo apuntaba a que Óscar Mingueza sería uno de los nombres propios del mercado de fichajes de invierno. En un inicio, era el RB Leipzig quien apostaba por su fichaje, pues estaba dispuesto a desembolsar los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión. Las posturas estaban muy cercanas y el movimiento parecía encaminado. Y, poco después, entró el Aston Villa a escena. Lógicamente, misma oferta. La mitad de esos 20 millones (10) irían a las arcas del Barça, que conserva el 50% de sus derechos federativos. Al final, ni uno ni otro se llevó al de Santa Perpetetua de Moguda. El elegido de Unai Emery para reforzar el lateral diestro fue Andrés García, del Levante.

A Óscar Mingueza le está sentando de fábula su 'aventura' gallega. Está cuajando una excelente temporada en el Celta de Vigo, siendo clave en el esquema de Claudio Giráldez. Y no extraña para nada que se haya convertido en uno de los futbolistas más deseados del panorama actual. En el Barça seguían monotirizando su situación, su arranque de curso estaba siendo extraordinario. Dos goles, cinco asistencias y un impacto total en el juego del conjunto celtista.

SE QUEDA (DE MOMENTO) EN VIGO

Su irrupción derivó en la llamada de Luis de la Fuente y, el club azulgrana, que conserva un 50% de sus derechos, estaba muy pendiente de lo que pudiera suceder con él durante el mercado invernal. El RB Leipzig quería abonar los 20 'kilos' de su cláusula de rescisión para firmarle en enero. El movimiento estaba muy encaminado.

Óscar Mingueza, imprescindible en este Celta / @rccelta

Apareció, sin embargo, un Aston Villa también decidido a pagar su cláusula. Unai Emery estaba encantado de contar con sus servicios. Finalmente, los villanos se decantaron por una opción low-cost: Andrés García, del Levante. Así, el cuadro granota recibió siete millones de euros, más otros 2,25 en varibles. Además de un 15% de una posible futura venta.

"POR MINGUEZA NO RECIBÍ NINGUNA OFERTA"

Por lo visto, el Celta de Vigo nunca recibió una oferta formal por parte del Aston Villa, algo que sí ocurrió con otros integrantes de la plantilla. "Tuvimos muchas aproximaciones, muchos rumores, no tuvimos ninguna oferta en concreto, ninguna oferta que haya llegado así con el sello del club. Por Mingueza no recibí ninguna", aseguró Marco Garcés, director deportivo celeste. "Hubo más ofertas", aunque no quiso desvelar sus nombres. "No me siento cómodo diciéndolo, pero sí que hubo ofertas por otros jugadores", añadió. Podría tratarse de Carl Starfelt, cuya temporada está siendo excelente. Douvikas, puso rumbo al Como 1907 de Cesc Fàbregas.

Mingueza, feliz tras recibir la feliz noticia de su convocatoria con España de su entrenador. / Celta Media

DECISIÓN EN VERANO

Regresando a Mingueza, parece más que evidente que en Vigo deberán tomar una decisión cuando finalice la temporada. El club pudo respirar tranquilo en cuanto se cerró el mercado, sabía que el lateral terminaría el curso a las órdenes de Claudio Giráldez. Ahora bien, su contrato expira en 2026 y en A Sede no se plantean dejarle escapar gratis dentro de año y medio.

Mingueza está siendo clave en el Celta / @RCCelta

Su deseo no es otro que el de renovarle, mejorarle la ficha y la cláusula de rescisión. Están dispuestos a hacer un gran esfuerzo por él. Eso sí, también son conscientes de que será complicado competir con aquellas ofertas que lleguen desde otros países, con Inglaterra en el horizonte. El Barça no le perderá la pista, pues espera sacar en verano esos 10 millones que le corresponden.