Mingueza alcanza su límite y el Barça no cobrará

El futuro de Óscar Mingueza en el Celta de Vigo entra en su semana decisiva. Este próximo 30 de junio finaliza su contrato con la entidad celeste y, salvo giro inesperado, el carrilero catalán se despedirá de Balaídos tras cuatro temporadas en el club. La situación está prácticamente sentenciada desde hace semanas.

El defensa, uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez durante buena parte del curso, nunca respondió a la propuesta de renovación presentada por el Celta, saliendo al mercado con la carta de libertad. "Tiene postores que tienen más dinero de lo que nosotros podemos poner. Entonces, se ve difícil, pero tiene una propuesta nuestra", explicó en abril Marcos Garcés, director de fútbol del conjunto olívico.

En los mismos términos que Garcés se refería Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de 'Faro de Vigo', a SPORT hace unos meses: "El Celta no puede llegar a esos sueldos que le ofrecen a Mingueza, como mucho pueden ofrecer un millón y pico. Aquí ya asumimos que va a acabar saliendo".

Claudio Giráldez bromea con Óscar Mingueza / RCCELTA

Lo cierto es que Òscar Mingueza ha sido una pieza importante en el esquema del técnico gallego. Su polivalencia, capaz de actuar tanto de central como de carrilero, ha sido uno de sus principales valores en Vigo. No en vano, esta temporada ha acumulado cerca de 3.000 minutos en 47 partidos, firmando además un gol y seis asistencias en su hoja de servicios.

La salida del internacional español es, además, una de las más sensibles para el cuerpo técnico, ya que se ha consolidado como un habitual en el once desde su llegada al club en el verano de 2022. El exazulgrana se despide de Balaídos tras 147 partidos oficiales con la camiseta celeste, cifras que reflejan su peso en el proyecto durante las últimas temporadas.

Codiciado en Europa

El futuro de Mingueza no ha pasado desapercibido en Europa. Su condición de agente libre lo convierte en una de las piezas más atractivas del mercado estival, con varios clubes atentos a su situación. Su versatilidad defensiva y su experiencia en LaLiga, pese a su juventud, le colocan como una oportunidad de mercado muy cotizada a coste cero.

En los últimos meses, distintos medios han especulado sobre interés de equipos de la Serie A y la Premier League, entre ellos el Arsenal, además de un seguimiento desde mercados internacionales como Turquía, con el Galatasaray entre los clubes que han valorado su perfil.

El zaguero de Santa Perpètua estuvo muy cerca de salir en el mercado invernal con destino a la Juventus. Los piamonteses llegaron a ofrecer 20 millones por el catalán, pero finalmente no hubo acuerdo por la negativa rotunda del Celta, que exigía su cláusula de rescisión al mantener el Barça el 50% de sus derechos. Es decir, los gallegos hubieran percibido apenas 10 'kilos' en la transferencia.

El Barça no cobrará

El Barcelona no recibirá finalmente ningún ingreso por Òscar Mingueza. El conjunto azulgrana, como decíamos, mantenía reservado un 50% de los derechos de un futuro traspaso del defensa, una condición incluida en su salida al Celta de Vigo, pero esa cláusula quedará sin efecto una vez finalice su vínculo contractual.

La situación supone un revés económico para el Barça, que confiaba en poder obtener una compensación si el futbolista catalán era vendido por el conjunto gallego. Sin embargo, al no activarse ningún traspaso antes de la expiración del acuerdo, la entidad azulgrana perderá la posibilidad de beneficiarse de una futura operación.

Mingueza abandonó el Camp Nou en busca de continuidad y en Vigo logró recuperar protagonismo, consolidándose como una pieza importante del Celta gracias a su polivalencia. El defensa, formado en La Masia, llegó a disputar más de 60 partidos con el primer equipo del Barça antes de cambiar de aires.