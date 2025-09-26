Más de mil aficionados célticos se hicieron sentir en Stuttgart
No acompañó el resultado, pero el celtismo regaló otro día para el recuerdo. Unos mil doscientos aficionados del club vigués se desplazaron a Stuttgart y se hicieron sentir durante buena parte del partido en un estadio como un ambiente extraordinario. Desde el primer momento los hinchas, llegados a la ciudad alemana de maneras muy diversas y por vías de lo más imaginativa, le dieron color a un día gris en Alemania. Pero ni la lluvia les arredó para acompañar al Celta en su primer viaje europeo de la temporada.
Vía: Faro de Vigo
