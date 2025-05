El mensaje de Gabri Veiga que ilusiona al Celta

La vuelta de Gabri Veiga es una posibilidad que siempre ilusiona entre la afición del Celta. El actual centrocampista del Al-Ahli, que abandonó España con tan solo 21 años, habló de su futuro en un programa de Galicia y se sinceró sobre un posible futuro en la entidad celeste. Unas declaraciones que van a dar que hablar.

El futbolista reconoció que está pendiente de lo que le sucede al Celta en este último tramo de LaLiga. Los de Claudio Giráldez están bien colocados para estar el año que viene en Europa, ocupando la séptima posición de la clasificación cinco puntos por encima del Rayo Vallecano y del Mallorca, sus máximos perseguidores.

"Solo había una persona que podía hacer lo que está haciendo y ese era Claudio. Esto habla de lo especial que es y de lo bien que nos vino al Celta de que diera ese gran paso. Al final, todo cae por su peso y le llegó la oportunidad", comentó Veiga, que se deshizo en elogios del entrenador gallego.

Gabri Veiga, celebrando uno de sus goles ante el Barça / EFE

"No sé si es más fácil o no volver si el Celta está en Europa pero todos los que lo amamos queremos que esté lo más arriba posible. Mi mayor sueño es ganar un título con el Celta y espero que un día se cumpla. No hay nada hecho, pero sabéis que mi relación con el Celta es increíble. Es el club de mi vida y ojalá algún día podamos estar de la mano otra vez", reconoció el actual jugador del Al-Ahli.

Unas declaraciones que llenan de esperanza a la afición celeste, que ve posible la llegada de una de sus grandes estrellas de los últimos años. Además, su incorporación en caso de entrar en Europa aumentaría las posibilidades de realizar una buena campaña tanto en liga como en competiciones continentales.

"Me jode cuando juegan a las 18:00 horas y yo tengo entreno. Siempre que puedo quiero ver al Celta. Es el equipo de mi vida. El Celta es una familia de la que estoy lejos pero siempre voy a seguir como el que más. ¿Volver al Celta?, ojalá", repitió el jugador, muy convencido de su deseo de volver a la que fue su casa.

Una joven promesa

En la temporada 22/23, Veiga maravilló al mundo con una temporada de ensueño para un jugador de 20 años. 36 partidos jugados, 11 goles y cuatro asistencias que convirtieron al jugador en uno de los pilares en el centro del campo y en el ataque del Celta.

El exfutbolista del Celta acaba contrato en Arabia Saudí en junio de 2026, por lo que quedaría libre para volver a Europa al finalizar la próxima temporada. El conjunto gallego sigue de cerca los pasos que da el jugador, y con más motivos todavía si expresa tan abiertamente su intención de volver a España. Solo tiene 22 años.