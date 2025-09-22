El meme de Spiderman

Giráldez e Iñigo Pérez se declaran su mutua admiración. Ambos componen ese meme en el que dos Spidermans –¿Spidermen?– se señalan, reconociéndose en el otro. Jóvenes, carismáticos, atrevidos, los dos han construido equipos que deleitan por encima de lo que sus presupuestos habrían garantizado. El partido, en ese sentido, resultó una traslación literal de las similitudes: en el equilibrio de la primera mitad y en las alternancias de la segunda; sobre todo, en el hambre al acometerse. Giráldez e Iñigo son un patrimonio que la Liga debe cuidar.

Rachas goleadoras

Los entrenadores cosen en sus laboratorios esa cadena lógica de acontecimientos que conduce a la oportunidad. La culminación, en cambio, quiebra muchas veces tal coherencia. El gol suele transitar esos territorios brumosos en los que la geometría y la física se confunden con la fortuna. Hay jugadores que tienen gol y hay jugadores que no, sin que su técnica lo explique. Hay jugadores en racha y hay jugadores en depresión, sin virtudes o pecados que los sustenten. Borja agitó el muslo por reflejo y produjo una vaselina imparable. Jutglà disparó con fuerza y Batalla despejó. De Frutos no marca demasiado, pero siempre al Celta. Dios, al que la luz de la ciencia espanta, se ha refugiado en el gol.

La aritmética de Mingueza

Mingueza es una pieza delicada y especial en el fútbol actual, tan intenso y táctico. En el sistema de Claudio Giráldez, con un central que lo apuntala y lo libera en ataque, ha encontrado el ecosistema que en una defensa de cuatro lo desnudaría. Mingueza da y quita, como cualquier otro pero más. Con él la ruleta del rendimiento siempre tiene al equipo en vilo. No ha vuelto a ser aquel carrilero deslumbrante de comienzos de la temporada pasada, que marcaba, asistía y manejaba el juego desde su flanco. Tampoco el Celta lo necesita ahora tanto en la creación, con Sotelo floreciendo. Y eso agrava sus fragilidades defensivas. Se equivocó Claudio al introducirlo. Le tuvo demasiado miedo el técnico a la amonestación de Rueda, cuya salida seguramente alivió a Álvaro García. La ausencia de Mingueza en la fotografía del empate es la prueba de cargo de su culpabilidad. Pero es Claudio el autor intelectual.

El Calvario de ristic.

Un futbolista solo escribe hasta cierto punto su carrera. En cualquier biografía existen encrucijadas o instantes que dependieron de pies ajenos. O han sido rehenes de un cuerpo que los ha traicionado, aunque ellos hayan querido mimarlo. Apena la nueva lesión de Ristic. Su eterno calvario muscular está impidiendo que el Celta disfrute de un jugador versátil y con oficio, de los que comprenden la letra pequeña del fútbol y rara vez toman una mala decisión. Cualidades realmente importantes en una plantilla bisoña e impetuosa, que a veces se traiciona por intentar lo difícil cuando conviene asegurar lo fácil. Le tocará a Ristic, este Sísifo celeste, regresar al pie de la montaña a empujar la piedra. Un reto que seguramente le tortura más la conciencia que los muslos.

El proceso de Hugo Álvarez.

Le está costando a Hugo Álvarez el proceso de aclimatación a Primera División. No ha logrado adquirir la continuidad de otros compañeros de generación. Ha sido Hugo más un jugador de instantes estelares que de actuaciones estables. Con algunos contribuyó, de hecho, a la salvación del equipo y esta misma temporada anotó un valioso al Betis. Con el ourensano no existen dudas sobre su calidad, sino sobre su físico. Le cuesta resistir las cargas e imponerse en los balones divididos y esa resistencia se antoja imprescindible en un estilista que tan poco es explosivo. Posiblemente sea la razón por la que Claudio ha decidido adelantarlo como extremo tras haberlo empleado mayormente como carrilero en el traslado al primer equipo. Y tampoco en la derecha ha conseguido sentirse cómodo –pese a su providencial lucimiento para remontar ante el Athletic Club en la época de angustia–. Hay que tener paciencia, sin embargo, porque aún puede endurecer su cáscara.

Comer, soñar.

Ya conoce el Celta los peligros de compaginar Liga y Europa. Descendió estando en Champions (03-04) y en la UEFA (06-07). Fernando Vázquez, que lo sufrió, diagnosticaba que el meollo estaba en la energía competitiva más que en la energía física. Jugadores acostumbrados a un ciclo largo de entrenamiento y partido no siempre asimilan esas rutinas más cortas y mantienen el foco. La genuina gestión de Claudio garantiza el aprovechamiento de todos los recursos de la plantilla y un menor desgaste. Pero el técnico entiende también la importancia del discurso. «Mi prioridad es siempre la Liga», dijo el sábado. De sus alineaciones no se pueden extraer ninguna conclusión que respalde o refute esa aseveración. En cualquier caso, Europa también puede convenir para mejorar la dinámica y elevar el alma. Nadie puede vivir sin comer. ¿Pero para qué vivir si no se sueña?

Vía: Faro de Vigo