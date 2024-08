Marcos Alonso encuentra destino en LaLiga

El mercado de fichajes está cerca de cerrarse y uno de los jugadores que a escasos días de que termine aún no tiene equipo es Marcos Alonso. Desde que finalizara su etapa como jugador del FC Barcelona, el defensa sigue en busca de un club que cumpla con sus condiciones. Todo apunta a que su futuro está en Vigo.

En las próximas horas podría cerrarse la incorporación de Marcos Alonso al Celta de Vigo. Según apuntan diferentes medios, el exblaugrana está a un paso de convertirse en nuevo jugador celtarra. Pese a contar con diferentes propuestas como el Sevilla, el madrileño siempre ha priorizado la opción del Celta.

La figura del Claudio Giráldez ha sido clave en la decisión. El entrenador ha apretado a la dirección deportiva del club vigués. El técnico de Porriño conoce al jugador de su paso por las categorías inferiores del Real Madrid y confía en que, a sus 33 años, pueda aportarle calidad y veteranía al equipo.

Tras la finalización del encuentro entre Villarreal y Celta del pasado lunes, Giráldez fue preguntado por el mercado. El técnico celtarra no quiso 'mojarse', pero reconoció que pueden llegar incorporaciones: "Acaba de terminar un partido, la verdad que no he estado pensando en ello desde hace varios días. Con dos partidos en 72 horas es muy difícil como entrenador pensar en nada más que el rival y en tus jugadores cómo están. Este martes empezaremos a pensar en los días que quedan de mercado y ver qué pasa. Como he dicho, estoy muy tranquilo con la plantilla que tenemos. Si hay que cambiar o incorporar algo que sea para mejorar".

Preguntado por Marcos Alonso, el técnico le repreguntó al periodista: "¿A ti te gusta Marcos Alonso?". Roberto Carlos Carballo, periodista de la Radio Galega contestó que "sí". Claudio Giráldez respondió "a mí también".

LA SALIDA DE UNAI NÚÑEZ SERÁ CLAVE

Para que la operación pueda cerrarse, el Celta deberá antes liberar una ficha y masa salarial. El objetivo del club es buscarle una salida al central Unai Núñez, que podría salir en calidad de cedido rumbo al Athletic Club. Una vez se efectúe esta operación, Marcos Alonso se convertiría en nuevo jugador del conjunto vigués.

Se espera que en las próximas horas la operación pueda cerrarse. De esta manera, Giráldez podrá contar con un perfil de jugador que lleva demandando desde inicio de mercado.