Marcos Alonso, con un edema en la rodilla, duda ante el Girona
La plantilla del Celta vuelve el lunes al trabajo para preparar la próxima cita en Balaídos
REDACCIÓN
Ligero edema en la rodilla derecha. Ese es el último parte médico de Marcos Alonso, después de que el zaguero del Celta se perdiese el partido contra el Villarreal debido a unas molestias en esa misma articulación. El internacional madrileño y su compañero Carl Starfelt son los únicos futbolistas que permanecen en la enfermería mientras el equipo celeste disfrutará de descanso durante todo el fin de semana para reanudar los entrenamientos el lunes con el objetivo de preparar el partido contra el Girona, que visitará Balaídos el domingo 14 de septiembre a partir de 14:00 horas.
Giráldez volverá al trabajo la próxima semana pendiente de la evolución de las lesiones de Marcos Alonso y de Carl Starfelt. En principio, ambos podrían recuperarse a tiempo para reaparecer ante el Girona. El madrileño, según comunicó ayer el club, tiene un ligero edema en la rodilla derecha. El sueco, por su parte, afronta la recta final de la rotura de grado uno en el bíceps femoral izquierdo que le ha impedido estrenarse en el nuevo curso.
- Flick tenía razón con Pedri
- Suena el primer objetivo de Deco para la próxima temporada
- El tenis tiene un problema con Sinner
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- Oriol Romeu, un adiós fantasma
- Yaakobishvili ya es el número '1' del Andorra: el Barça, atento
- Anda, ya'... La respueta de Oyarzabal a las explicaciones de Lamine Yamal sobre el penalti
- Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo