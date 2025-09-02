Marco Garcés, sobre el final del mercado de fichajes: «La guinda ha sido conservar el pastel»

Marco Garcés ha comparecido esta mañana para analizar el último mercado de fichajes del Celta. Pese a no haber logrado incorporar el medio creativo que reclamaba Claudio Giráldez, el director de fútbol celeste ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el club para conservar, casi intacto, el bloque de jugadores que el pasado curso logró la clasificación europea, con tres nuevas entradas que mejoran el nivel de la que será la «plantilla más cara y con el cuerpo técnico más nutrido» de la historia del club. «Me parece un plantel más redondo y completo que el del año pasado», ha sentenciado el ejecutivo, tras adquirir en propiedad a Ilaix Moriba y Borja Iglesias e incorporar Andrei Radu, Ferran Jutglà y Bryan Zaragoza.

«La guinda ha sido conservar el pastel», ha defendido Garcés, que ha desvelado que el club «tuvo que resistir» importantes ofertas económicas para retener a futbolistas como Mingueza, Starfelt o Williot, además de rechazar una propuesta millonaria (de un club de Catar) por Óscar Marcos, el nuevo talento emergente de la cantera.

El responsable deportivo celeste ha explicado que la configuración del nuevo equipo ha sido posible gracias a la venta (por 23 millones al Wolverhampton) de Fer López, una operación que ha considerado «necesaria» para poder abordar las nuevas contrataciones. «Una vez que realizamos este movimiento, pudimos encarar las distintas operaciones», ha apuntado. «Siempre tenemos necesidades económicas. El club subsiste o hace plantillas por encima de lo que puede producir entonces siempre tienes que estar vendiendo constantemente», ha detallado.

El director de fútbol céltico ha insistido en que el Celta se ha movido en el mercado «siguiendo las instrucciones del entrenador» y cree que Giráldez estará contento porque la plantilla se ha configurado conjuntamente con él: «No hemos traído a ningún jugador con el que él no estuviera de acuerdo. Todos los movimientos se han planeado de forma conjunta, así que imagino que estará de contento».

Garcés comprende, no obstante, que el aficionado pueda sentir cierta decepción por no haber podido completar los deseos del técnico: «Obviamente, los aficionados querían la guinda y queda este aire de desilusión porque no se firmó, pero pongo el valor el orden con que se llevó a cabo la planificación».

Los fichajes

Marco Garcés ha valorado el «orden y planificación» de los fichajes tras la venta en junio de Fer López al objeto de que el entrenador pudiese disponer lo antes posibles de los nuevos refuerzos. Se produjeron tres entradas: Radu, a coste cero, para reforzar la portería tras un pormenorizado análisis y seguimiento; Jutglá «un nueve que cumplía las características que necesitaba Claudio» y que era una «deuda» tras la venta de Douvikas; y Bryan Zaragoza, «una cesión con las condiciones que nosotros buscábamos». Se adquirió además en propiedad «haciendo un gran esfuerzo» y «siguiendo los deseos del entrenador de conservar el bloque de jugadores a Ilaix Moriba y Borja Iglesias». «Logramos que todos estuvieran inscritos a tiempo, que la plantilla estuviera completa 15 días antes del comienzo del torneo», ha valorado.

Cesiones y renovaciones

El mercado estival del Celta se completó con las cesiones de Carles Pérez (Aris de Salónica), Unai Núñez (Hellas Verona), Manu Sánchez (Levante) y Carlos Dotor (Málaga), se firmaron las renovaciones de Williot Swedberg, Carlos Domínguez y Sergio Carreira y se promocionó al primer equipo a Yoel Lago, Manu Fernández, Miguel Román y Jones El Abdellaoui, además de la reinserción de Javi Rueda tras un periodo de prueba en Segunda División con el Albacete. La aceleración de procesos que lleva a cabo desde hace ya algún tiempo el club tuvo, según ha destacado Garcés, repercusión en el Fortuna, que se vio obligado a hacer «algunas inserciones de jugadores importantes debido a la gran cantidad de futbolistas que ya están en Primera División».

El trabajo de la dirección deportiva en la contratación de los refuerzos se ha acompañado con una tanda de renovaciones de futbolistas de presente y mucho futuro en la línea de apuntalar del bloque para los próximos años, con las ampliaciones contractuales de Carlos Domínguez hasta 2028 y de Sergio Carreira y Williot hasta 2029.

Incremento del límite salarial

El Celta ha aplicado «todo el límite salarial» para configurar el actual plantel, que será también el más caro de la historia en lo que respecta a salarios, superando los 81,1 millones de la temporada 2023-24, con Rafa Benítez. El límite salarial se incrementa en algo más de 10 millones, pasando de los 77,5 millones del pasado curso a los 87,6 del actual. Garcés ha confirmado que esta temporada será la última en que el club tendrá destinar una importante cantidad al pago de la indemnización a Benítez.

Mingueza y Beltrán

La dirección deportiva celeste trabaja (de momento sin aparentes avances) en las renovaciones de Óscar Mingueza y Fran Beltrán «con la intención de conservar el bloque tanto como podamos» pero sin obviar los condicionantes financieros. «Continuaremos hablando con Mingueza y con Beltrán también tenemos que hablar. Queda un año de información para ver cuáles son sus planes y expectativas», ha relatado Garcés.

Oferta de México por Aidoo

El Celta no pierde la esperanza de dar salida a Joseph Aidoo y a Cervi. A este respecto el director de fútbol ha recordado que algunos mercados permanecen todavía abiertos y ha desvelado, sin revelar el equipo, una oferta del fútbol mexicano por el central ghanés. Al mismo tiempo, el club «está peinando» el mercado de jugadores libres en previsión de alguna salida que pudiese propiciar la contratación del medio creativo que desea Giráldez, de momento sin candidatos que convenzan.

Objetivo deportivo

A la hora de establecer objetivos para la temporada en curso, Marco Garcés fue claro a la hora de establecer preferencias: «Nuestra exigencia máxima es LaLiga, es nuestra prioridad. Europa es un premio a la afición, un lugar donde ilusionarse, donde se nos presenta la continuidad de seguir siendo ambiciosos».

Arranque de curso

Pese a la falta de victorias, el director de fútbol del Celta se muestra ilusionado con el arranque de curso protagonizado por el grupo de Giráldez: «La cosecha de puntos ha sido magra, pero las sensaciones son muy buenas. Tenemos una plantilla muy completa, con grandes jugadores en el banquillo. Siempre puedes dividir más el átomo y buscar otros perfiles, pero las necesidades más fundamentales están bien cubiertas».

La portería, bien cubierta

El fichaje de Radu, tras un amplio y detallado seguimiento, cubre las expectativas para la portería. «Es un portero ampliamente reconocido que no tuvo la carrera que se esperaba. Aquí puede dar ese gran salto», ha comentado el director deportivo sobre el rumano.

En cuanto a Iván Villar y Marc Vidal, cuya salida se tanteó, el director deportivo ha asegurado que cuentan con toda su confianza: «Se quedaron y son los mejores porteros que podemos tener. Iván confiado y con mucho ánimo de competir por ese puesto. Con tres competiciones seguramente tendrá alguna oportunidad».