Marcelino: «El Celta es un equipo ágil y capaz de generar muchas ocasiones»

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, afirmó en la previa ante el Celta, que su equipo, líder de la competición por mejor coeficiente goleador, debe mostrar «la misma ambición» en su primer partido como visitante que demostró en los dos encuentros que jugó como local.

El asturiano recordó que Vigo es un escenario complicado para el Villarreal desde que arrancó su segunda etapa en el club, ya que perdió en los dos precedentes «en partidos en los que nos quedamos con diez muy pronto».

Marcelino aseguró que el Villarreal llega «bien al partido» y deseó mantener la misma «energía» y el «balance ofensivo y defensivo» de los dos partidos anteriores, si bien precisó que será «más difícil» al jugar como visitante.

«Si no estamos al mejor nivel, no vamos a sumar los tres puntos. Hay que estar alerta y respetar al rival», comentó el asturiano, que indicó que el Celta, pese a no haber arrancado bien como local, suele ser un equipo fuerte en su estadio.

«Ganar vendría a ratificar que estamos en un buen momento», reiteró el preparador, que pidió «humildad» a su equipo tras las últimas victorias «porque hemos hecho cosas bien, pero no quiere decir que siempre vaya a salir todo bien».

Marcelino definió al Celta como un equipo «ágil, dinámico y capaz de generar muchas ocasiones de gol» y confirmó que hasta este sábado no sabrá si podrá contar con Ayoze para el partido, aunque no como titular.

Y tuvo palabras cariñosas para Yeremy Pino y Denis Suárez, dos jugadores que han abandonado el club en las últimas horas.